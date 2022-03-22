В Угорщині підняли бойові винищувачі через вторгнення невідомого літака з боку України

Це було втретє, коли угорські літаки підняли за тривогою з 19 березня.

Угорські винищувачі Gripen було піднято в повітря 21 березня через те, що невідомий літальний апарат вторгся в повітряний простір країни з території України, повідомило міністерство оборони, передає Hungary Today.

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"Об'єднане командування повітряних операцій НАТО наказало винищувачам піднятися в повітря після того, як на радарах у східній частині країни з'явився літак, який прямував у бік Словаччини", — пише видання.

Літаки Gripen патрулювали район, перш ніж повернутися на свою базу в Кечкеметі, переконавшись у безпеці повітряного простору, йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, у столиці Хорватії Загребі 10 березня з неба впав невідомий предмет, очевидці чули вибух. Передбачається, що це був розвідувальний безпілотник, який прибув з України.

Варто зазначити, що Угорщина розблокувала постачання потужних НАТОвських ППО в Україну. Хоча раніше країна дотримувалася іншої позиції, але російське вторгнення в Україну все змінило.