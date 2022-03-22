"Привет тиктокерам": в Украине будут судить за публикацию позиций и техники ВСУ

За распространение информации о местонахождении техники украинских военных в корыстных целях в военное время могут посадить в тюрьму на 12 лет.

Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности утвердил уголовную ответственность за распространение информации о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук.

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Тюремный срок можно получить за публикацию информации о направлении и перемещении международной военной помощи в Украину и по территории страны в условиях военного или чрезвычайного положения.

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"В военное время для тиктокеров за распространение такой информации – от пяти до восьми лет заключения. Для организованной группы, в корыстных целях – от восьми до двенадцати лет заключения", – пояснил Осадчук.

Эту же информацию подтвердил нардеп Ярослав Железняк.

"Сегодня правохранительный комитет поддержал законопроект об ответственности за распространение информации про перемещение наших военных (привет TikTokерам)", – сообщил он.

Изменения в законодательстве будут согласовывать главы депутатских фракций и групп и руководство парламента, уточнил нардеп.

Комитет Рады предложил ввести уголовную ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

"Продажа таких товаров общей стоимостью от 620 тыс. гривен или другое их использование с целью получения прибыли является преступлением. В военное время оно будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до семи лет", – сообщил политик.

Фокус ранее писал, что в ТРЦ "Ретровиль" в Киеве могла прилететь ракета армии РФ потому, что в соцсетях ранее выложили фотографию техники ВСУ ради "лайков".

Напомним, что 4 марта задержали нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича за то, что он фотографировал позиции 206-го батальона теробороны.