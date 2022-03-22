"Привіт тіктокерам": в Україні судитимуть за публікацію позицій та техніки ЗСУ

Поширення інформації про місцерозташування техніки українських військових з корисливою метою у воєнний час можуть посадити у в'язницю на 12 років.

Комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності затвердив кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення та позиції Збройних сил України. Про це повідомив у Facebook народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук.

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Тюремний термін можна отримати за публікацію інформації про направлення та переміщення міжнародної військової допомоги в Україну та територією країни в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

[ + – ] Комітет Ради запропонував карати в'язницею за нецільове використання гуманітарної допомоги

"У воєнний час для тіктокерів за розповсюдження такої інформації – від п'яти до восьми років ув'язнення. Для організованої групи, з корисливою метою – від восьми до дванадцяти років ув'язнення", – пояснив Осадчук.

Цю інформацію підтвердив нардеп Ярослав Железняк.

"Сьогодні правоохоронний комітет підтримав законопроєкт про відповідальність за розповсюдження інформації про переміщення наших військових (вітання TikTokерам)", — повідомив він.

Зміни в законодавстві будуть узгоджувати голови депутатських фракцій та груп і керівництво парламенту, уточнив нардеп.

Комітет Ради запропонував запровадити кримінальну відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

"Продаж таких товарів загальною вартістю від 620 тис. гривень або інше їхнє використання з метою отримання прибутку є злочином. У воєнний час він каратиметься позбавленням волі на строк від п'яти до семи років", – повідомив політик.

Фокус раніше писав, що в ТРЦ "Ретровіль" у Києві могла прилетіти ракета армії РФ тому, що в соцмережах раніше виклали фотографію техніки ЗСУ заради "лайків".

Нагадаємо, що 4 березня затримали нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича через те, що він фотографував позиції 206-го батальйону тероборони.