UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Военная агрессия России Российско-украинская война

Войска РФ уничтожили технику и склад ВСУ в Краматорске после "слива" информации, — мэр

2923
Краматорск обстрел сегодня ракетный удар оккупанты война склад ГСМ
Войска РФ обстреляли Краматорск после "слива" информации

По словам Александра Гончаренко, одного из информаторов российских военнослужащих уже расстреляли.

Российские войска обстреляли из тяжелого вооружения Краматорск после того, как информаторы оккупантов "слили" информацию о стратегическом объекте. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

Мэр Краматорска назвал "диванным предательством" слив информации о передвижении украинской военной техники по городу, которая была уничтожена в результате обстрела РФ. По его словам, в результате обстрела также есть погибшие и раненые.

"Когда ты видишь военные бензовозы, которые едут на военный объект в твоем родном городе и ты, сволочь, сливаешь эту информацию. Когда ты с улыбкой снимаешь видео обстрела и поскорее, ради лайков, выставляешь это в сеть. Знайте! Это на вашей совести!", — продолжил Гончаренко.

Мэр Краматорска сообщил, что в результате обстрела, который был осуществлен 22 марта, уничтожена военная техника и склад горюче-смазочных материалов.

"Твари "операторы", эти жертвы на вашей совести! Твари "авиаторы", у вас будет выжжена земля под ногами. Вы прокладываете себе дорогу в ад! Не простим", — подытожил Гончаренко в своем Facebook.

Краматорск обстрел сегодня ракетный удар оккупанты война склад ГСМ
Появились новые подробности сегодняшнего обстрела Краматорска

В комментариях у мэра поинтересовались, удалось ли правоохранителям найти граждан, которые "сливали" российским войскам информацию о передвижении военной техники ВСУ.

Александр Гончаренко под своей публикацией сообщил, что одного из информаторов расстреляли.

"Одного расстреляли сегодня, прямо на месте", — ответил мэр Краматорска на вопрос подписчика.

Краматорск обстрел сегодня ракетный удар оккупанты война склад ГСМ
В Краматорске расстреляли информатора российских войск

Напомним, 18 марта российские войска совершили ракетный удар по Краматорску. Как сообщал мэр города Александр Гончаренко, вражеские ракеты попали в жилой многоквартирный дом и административное здание, в результате чего погибли гражданские.

22 марта появилась информация о том, что оккупанты применили в Краматорске фосфорные снаряды. По словам заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого, это уже не первый раз, когда Россия в войне с Украиной использует запрещенное вооружение.