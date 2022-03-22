Войска РФ уничтожили технику и склад ВСУ в Краматорске после "слива" информации, — мэр

По словам Александра Гончаренко, одного из информаторов российских военнослужащих уже расстреляли.

Российские войска обстреляли из тяжелого вооружения Краматорск после того, как информаторы оккупантов "слили" информацию о стратегическом объекте. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

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Мэр Краматорска назвал "диванным предательством" слив информации о передвижении украинской военной техники по городу, которая была уничтожена в результате обстрела РФ. По его словам, в результате обстрела также есть погибшие и раненые.

"Когда ты видишь военные бензовозы, которые едут на военный объект в твоем родном городе и ты, сволочь, сливаешь эту информацию. Когда ты с улыбкой снимаешь видео обстрела и поскорее, ради лайков, выставляешь это в сеть. Знайте! Это на вашей совести!", — продолжил Гончаренко.

Мэр Краматорска сообщил, что в результате обстрела, который был осуществлен 22 марта, уничтожена военная техника и склад горюче-смазочных материалов.

"Твари "операторы", эти жертвы на вашей совести! Твари "авиаторы", у вас будет выжжена земля под ногами. Вы прокладываете себе дорогу в ад! Не простим", — подытожил Гончаренко в своем Facebook.

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В комментариях у мэра поинтересовались, удалось ли правоохранителям найти граждан, которые "сливали" российским войскам информацию о передвижении военной техники ВСУ.

Александр Гончаренко под своей публикацией сообщил, что одного из информаторов расстреляли.

"Одного расстреляли сегодня, прямо на месте", — ответил мэр Краматорска на вопрос подписчика.

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Напомним, 18 марта российские войска совершили ракетный удар по Краматорску. Как сообщал мэр города Александр Гончаренко, вражеские ракеты попали в жилой многоквартирный дом и административное здание, в результате чего погибли гражданские.

22 марта появилась информация о том, что оккупанты применили в Краматорске фосфорные снаряды. По словам заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого, это уже не первый раз, когда Россия в войне с Украиной использует запрещенное вооружение.