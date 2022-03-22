Війська РФ знищили техніку та склад ЗСУ у Краматорську після "зливу" інформації, — мер

За словами Олександра Гончаренка, одного з інформаторів російських військовослужбовців уже розстріляли.

Російські війська обстріляли з важкого озброєння Краматорськ після того, як інформатори окупантів "злили" інформацію про стратегічний об'єкт. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

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Мер Краматорська назвав "диванною зрадою" злив інформації про пересування української військової техніки містом, яку знищили внаслідок обстрілу РФ. За його словами, внаслідок обстрілу також є загиблі та поранені.

"Коли ти бачиш військові бензовози, які їдуть на військовий об'єкт у твоєму рідному місті й ти, сволота, зливаєш цю інформацію. Коли ти з посмішкою знімаєш відео обстрілу і швидше, заради лайків, виставляєш це в мережу. Знайте! Це на вашому совісті!" " — продовжив Гончаренко.

Мер Краматорська повідомив, що внаслідок обстрілу 22 березня, знищено військову техніку та склад паливно-мастильних матеріалів.

"Тварюки "оператори", ці жертви на вашій совісті! Тварюки "авіатори", у вас буде випалена земля під ногами. Ви прокладаєте собі дорогу в пекло! Не пробачимо", — підсумував Гончаренко у своєму Facebook.

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У коментарях у мера поцікавилися, чи правоохоронцям вдалося знайти громадян, які "зливали" російським військам інформацію про пересування військової техніки ЗСУ.

Олександр Гончаренко під своєю публікацією повідомив, що одного з інформаторів розстріляли.

"Одного розстріляли сьогодні прямо на місці", — відповів мер Краматорська на запитання підписника.

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Нагадаємо, 18 березня російські війська здійснили ракетний удар по Краматорську. Як повідомляв мер міста Олександр Гончаренко, ворожі ракети влучили в житловий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю, внаслідок чого загинули цивільні.

22 березня з'явилася інформація про те, що окупанти застосували в Краматорську фосфорні снаряди. За словами заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького, це вже не вперше, коли Росія у війні з Україною використовує заборонене озброєння.