Війська РФ знищили техніку та склад ЗСУ у Краматорську після "зливу" інформації, — мер
За словами Олександра Гончаренка, одного з інформаторів російських військовослужбовців уже розстріляли.
Російські війська обстріляли з важкого озброєння Краматорськ після того, як інформатори окупантів "злили" інформацію про стратегічний об'єкт. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
Мер Краматорська назвав "диванною зрадою" злив інформації про пересування української військової техніки містом, яку знищили внаслідок обстрілу РФ. За його словами, внаслідок обстрілу також є загиблі та поранені.
"Коли ти бачиш військові бензовози, які їдуть на військовий об'єкт у твоєму рідному місті й ти, сволота, зливаєш цю інформацію. Коли ти з посмішкою знімаєш відео обстрілу і швидше, заради лайків, виставляєш це в мережу. Знайте! Це на вашому совісті!" " — продовжив Гончаренко.
Мер Краматорська повідомив, що внаслідок обстрілу 22 березня, знищено військову техніку та склад паливно-мастильних матеріалів.
"Тварюки "оператори", ці жертви на вашій совісті! Тварюки "авіатори", у вас буде випалена земля під ногами. Ви прокладаєте собі дорогу в пекло! Не пробачимо", — підсумував Гончаренко у своєму Facebook.
У коментарях у мера поцікавилися, чи правоохоронцям вдалося знайти громадян, які "зливали" російським військам інформацію про пересування військової техніки ЗСУ.
Олександр Гончаренко під своєю публікацією повідомив, що одного з інформаторів розстріляли.
"Одного розстріляли сьогодні прямо на місці", — відповів мер Краматорська на запитання підписника.
Нагадаємо, 18 березня російські війська здійснили ракетний удар по Краматорську. Як повідомляв мер міста Олександр Гончаренко, ворожі ракети влучили в житловий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю, внаслідок чого загинули цивільні.
22 березня з'явилася інформація про те, що окупанти застосували в Краматорську фосфорні снаряди. За словами заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького, це вже не вперше, коли Росія у війні з Україною використовує заборонене озброєння.