Гумпомощь везли для ВСУ: волонтер назвал причину обвинения в коррупции чиновников из Днепра и Винницы

Волонтеры пытались провести тепловизоры, радиостанции и пикапы для нужд ВСУ. Директор фонда "Повернись живим" в комментарии Фокусу заявил, что чиновники Днепровской ВГА готовы были подписать письма для пропуска груза в обмен на помощь фонда.

Представители Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций (ВГА) готовы были подписать письма для помощи в провозе гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины через таможню, если фонд "Повернись живим" предоставит в будущем помощь. Об этом сказал в комментарии Фокусу директор фонда Тарас Чмут.

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"Суть разговора с (депутатом Днепропетровского горсовета Игорем) Маковцевым была в том, что они (чиновники Днепровской ВГА) готовы подписать эти листы (для пропуска гуманитарного груза на таможне), если фонд в будущем предоставит какую-то помощь. Я спросил, о какой помощи идет речь. Он ответил — нам нужно 100 машин. На что я сказал — нам такие условия не подходят", – пояснил Чмут суть разговора.

Он не стал уточнять, за какой период надо предоставить 100 машин.

"100 машин зеленых или белых, я не спросил. Даже если бы он сказал одну машину — не подходит. Может он хотел не 100, а какую-то часть. Это не имеет значения. Разговор был о поддержке Вооруженных сил Украины", – добавил он.

Гуманитарная помощь для ВСУ – что входило в груз

Чмут заявил, что гумпомощь везли для одной из ракетных бригад ВСУ. В ее составе были тепловизоры, радиостанции и пикапы. По его словам, о "10% от счета" говорил один из заместителей главы Винницкой ОГА Сергея Борзова.

"Благотворительная организация покупает за границей товар, вам выставляют счет — инвойс. Вот это и есть 10% от счета", – пояснил он.

В Telegram-канале появилась запись возможного разговора мэра Днепра Бориса Филатова с Чмутом. На ней якобы Филатов говорит, что "надо не 100 а 1 тыс. машин", потому что вокруг Днепра с трех сторон находится фронт.

"Приазовье, Донбасс и Харьков. Поэтому мы эти машины покупаем за свои деньги. И вы должны понимать, что это 100 машин не нам, и тем более 10 % "отката. Вы облили людей грязью", – обратился к нему Филатов.

Фокус просил Чмута подтвердить подлинность этой аудиозаписи, но на момент публикации материала он не ответил на сообщение журналиста с аудиофайлом.

Предыстория конфликта Филатова и Чмута

Директор фонда "Повернись живим" 23 марта опубликовал в Facebook пост, в котором утверждал, что представители Днепровской и Винницкой ВГА требуют "откаты" от волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможню.

"Тариф" – или 10% от счета или 100 автомобилей. Господин Борзов, господин Маковцев – страна обязательно вспомнит вашу "помощь" в условиях войны. После победы. А пока пусть ваши фамилии будут где-нибудь зафиксированы в публичной плоскости", – написал Чмут.

Филатов в комментариях посоветовал ему собрать доказательства возможной вины чиновников и предъявить их правоохранителям.

"Ты не жалуйся в Офис президента публично, как баба, а иди с заявлением, записями разговоров и доказательствами в правоохранительные органы", – ответил градоначальник.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый критиковал международные гуманитарные организации за неподготовленность плана помощи украинским беженцам.