Гумдопомогу везли для ЗСУ: волонтер назвав причину звинувачення в корупції чиновників із Дніпра та Вінниці

Волонтери намагалися провести тепловізори, радіостанції та пікапи для потреб ЗСУ. Директор фонду "Повернись живим" у коментарі Фокусу заявив, що чиновники Дніпровської ВЦА готові були підписати листи для пропуску вантажу в обмін на допомогу фонду.

Представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) готові були підписати листи для допомоги в провезенні гуманітарної допомоги для Збройних сил України через митницю, якщо фонд "Повернись живим" надасть у майбутньому допомогу. Про це сказав у коментарі Фокусу директор фонду Тарас Чмут.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Суть розмови з (депутатом Дніпропетровської міськради Ігорем) Маковцевим була в тому, що вони (чиновники Дніпровської ВЦА) готові підписати ці листи (для пропуску гуманітарного вантажу на митниці), якщо фонд у майбутньому надасть якусь допомогу. Я запитав, про яку допомогу йдеться. Він відповів — нам потрібно 100 машин. На що я сказав — нам такі умови не підходять", — пояснив Чмут суть розмови.

Він не уточнював, за який період треба надати 100 машин.

"100 машин зелених чи білих, я не спитав. Навіть якби він сказав одну машину — не підходить. Може він хотів не 100, а якусь частину. Це не має значення. Розмова була про підтримку Збройних сил України", – додав він.

Гуманітарна допомога для ЗСУ – що входило у вантаж

Чмут заявив, що гумдопомогу везли для однієї з ракетних бригад ЗСУ. У її складі були тепловізори, радіостанції та пікапи. За його словами, про "10% від рахунку" говорив один із заступників голови Вінницької ОДА Сергія Борзова.

"Благодійна організація купує за кордоном товар, вам виставляють рахунок — інвойс. Оце і є 10% від рахунку", — пояснив він.

У Telegram-каналі з'явився запис можливої розмови мера Дніпра Бориса Філатова зі Чмутом. На ній нібито Філатов каже, що "треба не 100, а 1 тис. машин", бо навколо Дніпра з трьох сторін перебуває фронт.

"Приазов'я, Донбас і Харків. Тому ми ці машини купуємо за свої гроші. І ви повинні розуміти, що це 100 машин не нам, і тим більше 10% відкату. Ви облили людей брудом", – звернувся до нього Філатов.

Фокус просив Чмута підтвердити справжність цього аудіозапису, але на момент публікації матеріалу він не відповів на повідомлення журналіста з аудіофайлом.

Передісторія конфлікту Філатова та Чмута

Директор фонду "Повернись живим" 23 березня опублікував у Facebook пост, у якому стверджував, що представники Дніпровської та Вінницької ВЦА вимагають "відкати" від волонтерів за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митницю.

"Тариф" — або 10% від рахунку або 100 автомобілів. Пан Борзов, пан Маковцев – країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги. А поки що нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані в публічній площині", – написав Чмут.

Філатов у коментарях порадив йому зібрати докази можливої провини чиновників і пред'явити їх правоохоронцям.

"Ти не скаржся в Офіс президента публічно, як баба, а йди із заявою, записами розмов і доказами до правоохоронних органів", – відповів градоначальник.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий критикував міжнародні гуманітарні організації за непідготовленість плану допомоги українським біженцям.