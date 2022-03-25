Войска РФ двумя ракетами ударили по воинской части в Днепре

В ходе вечерней атаки были разрушены здания части, возникло два пожара.

Вооруженные силы РФ вечером в четверг, 24 марта, атаковали одну из воинских частей на окраине города Днепр. В результате двух ракетных ударов возникли пожары. Информация о возможных погибших и пострадавших устанавливается. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайными ситуациям в Днепропетровской области.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным ведомства, войска РФ нанесли два ракетных удара по воинской части около 22:38. В результате обстрела были разрушены здания части, также возникли два пожара.

"Информация о погибших и пострадавших устанавливается", — говорится в публикации.

Какими именно ракетами был нанесен удар также неизвестно.

Информацию о ракетных ударах по воинской части на окраинах Днепре подтвердило и Воздушное командование "Восток".

"Официально. Днепропетровская область. Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются", — сказано в посте.

Тем временем в Харьковской области российские войска разгромили свои же позиции. Вертолет противника уничтожил большое количество бойцов личного состава и военной техники в Малой Рогани.

Также мы писали о том, что командование войск РФ навязывает своим солдатам, что войну в Украине необходимо завершить к 9 мая 2022 года.