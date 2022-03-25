Війська РФ двома ракетами вдарили по військовій частині в Дніпрі

Під час вечірньої атаки зруйнували будівлі частини, виникли дві пожежі.

Збройні сили РФ увечері в четвер, 24 березня, атакували одну з військових частин на околиці міста Дніпро. Внаслідок двох ракетних ударів виникли пожежі. Інформацію про можливих загиблих та постраждалих встановлюють. Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

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За даними відомства, війська РФ завдали двох ракетних ударів по військовій частині близько 22:38. Внаслідок обстрілу зруйнували будівлі частини, також виникли дві пожежі.

"Інформацію про загиблих та постраждалих встановлюють", — йдеться в публікації.

Якими саме ракетами завдали удару також невідомо.

Інформацію про ракетні удари по військовій частині на околицях Дніпра підтвердило Повітряне командування "Схід".

"Офіційно. Дніпропетровська область. Завдано ракетного удару по військовому об'єкту. Наслідки уточнюють", — сказано в пості.

Тим часом у Харківській області російські війська розгромили свої ж позиції. Вертоліт противника знищив велику кількість бійців особового складу та військової техніки в Малій Рогані.

Також ми писали про те, що командування військ РФ нав'язує своїм солдатам, що війну в Україні необхідно завершити до 9 травня 2022 року.