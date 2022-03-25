Меньше половины ракет, выпущенных Россией по территории Украины, достигают цели, — Reuters

Показатель отказов при запуске может достигать 60%. Эксперты отмечают, что любой уровень неудачных запусков выше 20% является высоким.

До 60% ракет, применяемых РФ в полномасштабной войне против Украины, не достигают своих целей. Такой высокий уровень отказов может включать в себя множество факторов, начиная от неудачных запусков и заканчивая тем, что боеприпасы не взрываются при ударе. Об этом со ссылкой на троих американских чиновников, знакомых с данными разведки, сообщает агентство Reuters.

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Ранее на этой неделе представители Пентагона сообщили журналистам, что с начала полномасштабного вторжения РФ запустила более 1100 ракет всех видов по территории Украины. Американские официальные лица на условиях анонимности в свою очередь заявили, что, по оценкам США, показатель неудачных запусков меняется изо дня в день, зависит от типа ракеты и иногда может превышать 50%.

При этом двое собеседников журналистов отметили, что этот показатель достиг 60%. В свою очередь издание не смогло самостоятельно проверить эти данные. Чиновники не предоставили доказательств своих слов и не объяснили, что именно может быть причиной такого явления. Двое экспертов, опрошенных журналистами, сообщили, что любой уровень отказов начиная от 20% и выше является высоким.

Один из чиновников США указал, что показатель отказов при запуске ракет может составлять от 20% до 60% в зависимости от дня. Согласно информации проекта противоракетной обороны аналитического Центра стратегических и международных исследований, Россия развернула на Украине два типа крылатых ракет воздушного базирования — Х-555 и Х-101.

Напомним, недавно российские войска впервые применили сверхзвуковую ракету "Кинжал" — произошло это на территории Ивано-Франковской области 19 марта.

По данным американских журналистов, у РФ все еще осталось более 50% крылатых и баллистических ракет.