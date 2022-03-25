Менш як половина ракет, випущених Росією по території України, досягає мети, — Reuters

Показник відмов під час запуску може досягати 60%. Експерти зазначають, що будь-який рівень невдалих запусків вищий за 20% є високим.

До 60% ракет, які застосовує РФ у повномасштабній війні проти України, не досягають своїх цілей. Такий високий рівень відмов може включати безліч факторів, починаючи від невдалих запусків і закінчуючи тим, що боєприпаси не вибухають під час удару. Про це з посиланням на трьох американських чиновників, знайомих із даними розвідки, повідомляє агентство Reuters.

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Раніше цього тижня представники Пентагону повідомили журналістам, що з початку повномасштабного вторгнення РФ запустила понад 1100 ракет усіх видів по території України. Зі свого боку американські офіційні особи на умовах анонімності заявили, що, за оцінками США, показник невдалих запусків змінюється кожен день, залежить від типу ракети й іноді може перевищувати 50%.

Водночас двоє співрозмовників журналістів зазначили, що цей показник сягнув 60%. Зі свого боку видання не змогло самостійно перевірити ці дані. Чиновники не надали доказів своїх слів і не пояснили, що може бути причиною такого явища. Двоє експертів, в яких запитали журналісти, повідомили, що будь-який рівень відмов, починаючи від 20% і вище, є високим.

Один із чиновників США зазначив, що показник відмов під час запуску ракет може становити від 20% до 60% залежно від дня. Згідно з інформацією проєкту протиракетної оборони аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Росія розгорнула в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування — Х-555 та Х-101.

Нагадаємо, нещодавно російські війська вперше застосували надзвукову ракету "Кинджал" — це сталося на території Івано-Франківської області 19 березня.

За даними американських журналістів, у РФ все ще залишилося понад 50% крилатих та балістичних ракет.