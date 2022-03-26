Хуситы обстреляли нефтехранилище Aramco, Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене (видео)

Атака произошла во время Гран-при "Формулы-1". Коалиция арабских государств ответила авиаударами по столице Йемена и портовому городу Ходейда на Красном море.

Йеменские повстанцы-хуситы обстреляли ракетами энергетические объекты в Саудовской Аравии, под удар попал нефтяной гигант Saudi Aramco. Об этом пишет Reuters.

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Под обстрел попала станция распределения нефтепродуктов Saudi Aramco. В двух резервуарах вспыхнул пожар, пострадавших нет.

Представитель хуситов Яхья Сарья заявил, что 25 марта они запустили ракеты по объектам Aramco в западном городе Джидда, а беспилотниками атаковали нефтеперерабатывающие заводы Рас-Танура и Рабих.

[ + – ] Удар вызвал пожар в двух резервуарах

В Джидде в момент атаки проходил Гран-при "Формулы-1". Очевидец рассказал Reuters, что видел с гоночной трассы густой черный дым.

Министерство энергетики Саудовской Аравии обвинило Иран в поддержке хуситов баллистическими ракетами и современными беспилотниками. Атаки снизят производственные мощности королевства и оно не сможет выполнить обязательства перед мировыми рынками, отметили чиновники.

Тегеран отрицает снабжение хуситов вооружением.

Начало военной операции в Йемене

Коалиция арабских государств 26 марта нанесла ответные авиаудары по источникам угрозы в контролируемой хуситами столице Йемене, городе Сана и портовом городе Ходейда на Красном море.

Цель операции – защитить глобальные источники энергии и цепи поставок.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападение на Саудовскую Аравию и заявил о продолжении работы над укреплением обороны Эр-Рияда.

[ + – ] Хуситы в марте атаковали нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде

Государственные СМИ Саудовской Аравии накануне сообщали о предотвращении серии атак хуситов беспилотниками и ракетами. ПВО Саудовской Аравии уничтожила баллистическую ракету, запущенную в сторону города Джизан, где произошел пожар на электростанции.

Reuters напомнило, что 11 марта хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде, на месте возник пожар.

Скрытая война с Ираном

Reuters пишет, что конфликт с хуситами считается скрытой войной Саудовской Аравией и Ирана. Противостояние унесло жизни десятков тысяч человек, Йемен оказался на грани голода.

Хуситы утверждают, что так борются с коррупцией и иностранной агрессией.

Саудовская Аравия является союзником США на Ближнем Востоке. После начала российской агрессии в Украине, страны НАТО сделали ставку на то, что саудиты заменят поставки нефти РФ на мировой рынок.

Напомним, что 21 марта США передали саудитам ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, чтобы они могли отразить беспилотники и ракетные атаки хуситов.

Фокус также писал, что 4 января этого года хуситы захватили десантный корабль Саудовской Аравии, в нем было оружие и медицинское обороудование.