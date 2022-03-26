Хусити обстріляли нафтосховище Aramco, Саудівська Аравія розпочала військову операцію в Ємені (відео)

Атака відбулася під час Гран-прі "Формули-1". Коаліція арабських держав відповіла авіаударами по столиці Ємену та портовому місту Ходейда на Червоному морі.

Єменські повстанці-хусити обстріляли ракетами енергетичні об'єкти в Саудівській Аравії, під удар потрапив нафтовий гігант Saudi Aramco. Про це пише Reuters.

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Під обстріл потрапила станція розподілу нафтопродуктів Saudi Aramco. У двох резервуарах спалахнула пожежа, постраждалих немає.

Представник хусітів Ях'я Сар'я заявив, що 25 березня вони запустили ракети по об'єктах Aramco в західному місті Джидда, а безпілотниками атакували нафтопереробні заводи Рас-Танура та Рабіх.

[ + – ] Удар спричинив пожежу у двох резервуарах

У Джидді в момент атаки проходило Гран-прі "Формули-1". Очевидець розповів Reuters, що бачив із гоночної траси густий чорний дим.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії звинуватило Іран у підтримці хуситів балістичними ракетами та сучасними безпілотниками. Атаки зменшать виробничі потужності королівства, і воно не зможе виконати зобов'язання перед світовими ринками, зазначили урядовці.

Тегеран заперечує постачання хуситів озброєнням.

Початок військової операції в Ємені

Коаліція арабських держав 26 березня завдала авіаударів у відповідь по джерелах загрози в контрольованій хуситами столиці Ємені, місту Сана та портовому місті Ходейда на Червоному морі.

Мета операції – захистити глобальні джерела енергії та ланцюги постачання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив напад на Саудівську Аравію та заявив про продовження роботи над зміцненням оборони Ер-Ріяда.

[ + – ] Хусити в березні атакували нафтопереробний завод в Ер-Ріяді

Державні ЗМІ Саудівської Аравії напередодні повідомляли про запобігання серії атак хуситів безпілотниками та ракетами. ППО Саудівської Аравії знищила балістичну ракету, запущену в бік міста Джизан, де сталася пожежа на електростанції.

Reuters нагадала, що 11 березня хусити атакували нафтопереробний завод в Ер-Ріяді, на місці виникла пожежа.

Прихована війна з Іраном

Reuters пише, що конфлікт із хуситами вважається прихованою війною Саудівською Аравією та Ірану. Протистояння забрало життя десятків тисяч людей, Ємен опинився на межі голоду.

Хусити стверджують, що так борються з корупцією та іноземною агресією.

Саудівська Аравія є союзником США на Близькому Сході. Після початку російської агресії в Україні країни НАТО зробили ставку на те, що саудити замінять постачання нафти РФ на світовий ринок.

Нагадаємо, що 21 березня США передали саудитам ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, щоб вони могли відбити безпілотники та ракетні атаки хуситів.

Фокус також писав, що 4 січня цього року хусити захопили десантний корабель Саудівської Аравії, у ньому була зброя та медичне обладнання.