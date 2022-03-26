В боях под Ирпенем погиб белорусский доброволец, воевавший на стороне Украины

Дмитрий Апанасович (позывной "Террор") получил тяжелое ранение в противостоянии с войсками РФ, врачам не удалось спасти его жизнь.

Под Ирпенем Киевской области в ходе боев с войсками РФ погиб член белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского Дмитрий "Террор" Апанасович. Об этом в субботу, 26 марта, сообщила пресс-служба батальона в телеграм-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам представителей вооруженного формирования, противостояние с российскими войсками под Ирпенем было "тяжелым", в результате Апанасович получил тяжелое ранение. Белорусского бойца экстренно эвакуировали в госпиталь, однако медики не смогли спасти жизнь добровольца.

Белорусский батальон был сформирован в марте этого года для защиты Киева от российской агрессии.

В его состав, по состоянию на 9 марта, вошли около 200 человек. 25 марта стало известно, что батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины.

15 марта лидер Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал создание батальона, назвав его бойцов, защищающих Украину, "сумасшедшими гражданами".

Напомним, недавно белорусские десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые находились рядом с украинской границей, вернулись в пункт постоянной дислокации.

В то же время Лукашенко 25 марта заявил, что республику пытаются "втянуть" в войну РФ против Украины.