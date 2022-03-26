У боях під Ірпенем загинув білоруський доброволець, який воював на боці України

Дмитро Апанасович (позивний "Терор") отримав тяжке поранення в протистоянні з військами РФ, лікарям не вдалося врятувати його життя.

Під Ірпенем Київської області під час боїв із військами РФ загинув член білоруського добровольчого батальйону імені Кастуся Калиновського Дмитро "Терор" Апанасович. Про це в суботу, 26 березня, повідомила пресслужба батальйону в телеграм-каналі.

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За словами представників збройного формування, протистояння з російськими військами під Ірпенем було "важким", унаслідок чого Апанасович отримав тяжке поранення. Білоруського бійця екстрено евакуювали до шпиталю, проте медики не змогли врятувати життя добровольця.

Білоруський батальйон було сформовано в березні цього року для захисту Києва від російської агресії.

До його складу станом на 9 березня увійшли близько 200 осіб. 25 березня стало відомо, що батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил України.

15 березня лідер Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував створення батальйону, назвавши його бійців, які захищають Україну, "божевільними громадянами".

Нагадаємо, нещодавно білоруські десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, які перебували поряд із українським кордоном, повернулися в пункт постійної дислокації.

Водночас Лукашенко 25 березня заявив, що республіку намагаються "втягнути" у війну РФ проти України.