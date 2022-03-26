Похищение женщин и пытки местных жителей: в Генштабе рассказали о зверствах оккупантов

РФ продолжает пользоваться транспортной сетью Беларуси для поставок ракет и боеприпасов, которые затем будут применять против ВСУ.

В России скрывают от населения реальные потери своей армии в войне против Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 26 марта в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Также оккупанты проводят мероприятия по тайной мобилизации и вывозу техники из длительного хранения, чтобы наступать этой техникой. При этом ее состояние плачевное.

Касаемо оккупированных территорий, в населенных пунктах Херсонской области жителей не оставляют в покое. В домах проводятся обыски для установления личности участников Антитеррористической операции, военнослужащих, волонтеров и членов их семей.

Также в некоторых населенных пунктах Черниговской области оккупанты насильно распространяют местному населению так называемую "гуманитарную помощь" для создания пропагандистских репортажей российских СМИ.

На временно оккупированных территориях противник продолжает наращивать систему контрольно-пропускных пунктов с целью недопущения передвижения местного населения.

Еще не прекращаются попытки проникновения в столицу диверсантов. Они переодеваются в гражданскую одежду и используют автомобили, украденные у гражданского населения.

"Враг продолжает нести потери по всем направлениям. Украинские силы обороны методично ликвидируют российских оккупантов", — подытожили в Генштабе.

Ранее в Генштабе сообщали, что армия РФ вынуждена комплектовать боевые части личным составом с низкими моральными качествами и лицами, склонными к злоупотреблению наркотиков и алкоголя.

Еще накануне сообщалось, что российская армия перебрасывает дополнительные корабли в Азовское море.