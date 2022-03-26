Викрадення жінок і тортури місцевих жителів: у Генштабі розповіли про звірства окупантів

РФ продовжує користуватися транспортною мережею Білорусі для постачання ракет і боєприпасів, які потім застосовуватимуть проти ЗСУ.

У Росії приховують від населення реальні втрати своєї армії у війні проти України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 26 березня у Facebook.

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Також окупанти проводять заходи щодо таємної мобілізації та вивезення техніки з тривалого зберігання, щоб наступати цією технікою. При цьому її стан плачевний.

Щодо окупованих територій, у населених пунктах Херсонської області мешканцям не дають спокою. У будинках проводять обшуки для встановлення осіб учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, волонтерів і членів їхніх сімей.

Також у деяких населених пунктах Чернігівської області окупанти насильно поширюють місцевому населенню так звану гуманітарну допомогу для створення пропагандистських репортажів російських ЗМІ.

На тимчасово окупованих територіях противник продовжує нарощувати систему контрольно-пропускних пунктів із метою недопущення пересування місцевого населення.

Ще не припиняються спроби проникнення до столиці диверсантів. Вони перевдягаються в цивільний одяг і використовують автомобілі, викрадені в цивільного населення.

"Ворог продовжує зазнавати втрат за всіма напрямками. Українські сили оборони методично ліквідують російських окупантів", — підсумували в Генштабі.

Раніше в Генштабі повідомляли, що армія РФ змушена комплектувати бойові частини особовим складом із низькими моральними якостями й особами, схильними до зловживання наркотиків і алкоголю.

Ще напередодні повідомлялося, що російська армія перекидає додаткові кораблі до Азовського моря.