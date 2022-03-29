Коричневые друзья Путина. Западные ультраправые и российско-украинская война

Одни ультраправые видят в Путине своего спасителя от "геноцида белых" в рамках так называемой "великой замены", когда меньшинства вытеснят и поглотят белую расу. Другие видят в нем образ сильного лидера — мачо и сексиста, противостоящего идеалам либерального Запада.

Стремление президента России Владимира Путина "денацифицировать" Украину нашло благодатную аудиторию в Соединенных Штатах, в особенности в интернете. Для тех, кто следит за виртуальными пространствами, населенными ультраправыми и белыми экстремистами, очевидно, что внезапное вторжение России в Украину стало источником резких дискуссий и разногласий. В этом нет ничего удивительного. Лица, группы и сети, составляющие интернет-экосистему агрессивных ультраправых, никогда не были монолитными.

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Фокус перевел текст трех авторов (это Стефани Фоггетт, Молли Солтског и Колин Кларк), посвященный западным ультраправым и тому, как они связаны с Россией и как к ней относятся.

Западные ультраправые фанаты Путина и российско-украинская война

С идеологической точки зрения эти группы рассматривают мир и происходящие в нем события через призму своих политических устремлений по созданию белого этнического государства и разрушению западных либеральных обществ. Этот краеугольный камень насилия является хорошей отправной точкой для понимания нарративов, формирующих онлайн-дискурс американских ультраправых насчет Украины.

В вопросах национальной и международной политики эти акторы по своей природе оппортунисты: они рассматривают конфликт в Украине с точки зрения того, как кризис может служить их собственным локальным интересам и стремлению к политическому насилию в родной стране соответственно.

Многие ультраправые экстремистские силы поддерживают Россию, некоторые – Украину, а другие совершенно равнодушны к исходу конфликта, но выступают за кровопролитие и аномию.

Аналитики, наблюдающие за их деятельностью в Интернете, могут сделать интересные выводы из их нарративов. В дальнейшем эти выводы помогут политикам и специалистам по безопасности бороться с набирающими силу ультраправыми разных стран, которым Москва и ее агенты оказывали финансовую и иную поддержку задолго до войны в Украине.

Подражание Путину

Белые экстремисты видят выгоду в поддержке России. Прежде всего, у них есть общий враг. Онлайн-экосистема белого превосходства полна антисистемной риторики, которую они называют "глобализмом". Это распространенное в экстремистских пространствах мировоззрение утверждает, что существует гнусный глобальный заговор теневых элит, контролирующих экономику и СМИ.

Экстремистская риторика против этой "системы" всегда включает расистские и антисемитские отсылки. В своей борьбе против этого организованного "антибелого" всемирного заговора белые супремасисты должны бороться с силами западного либерального "вырождения", захватившими Северную Америку, Европу, Австралию и другие страны. На глобальном уровне этот заговор якобы включает в себя ряд международных организаций, таких как Европейский Союз, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения и НАТО.

Некоторые видят в Путине своего спасителя от "геноцида белых" в рамках так называемой "великой замены", когда меньшинства вытеснят и поглотят белую расу.

[ + – ] Некоторые видят в Путине своего спасителя от "геноцида белых" в рамках так называемой "великой замены", когда меньшинства вытеснят и поглотят белую расу Фото: kremlin.ru

Многие белые супремасисты приветствуют вызов, брошенный Путиным западному либеральному статус-кво и международному порядку, основанному на правах человека. На протяжении многих лет Россия поддерживала западные политические силы, ослабляющие и раскалывающие государства.

Есть множество документальных подтверждений поддержки, которую Россия оказывала правым популистам в Европе и Северной Америке, а также некоторым из самых мрачных элементов ультраправого экстремистского пространства. Это включает поддержку анти-ЛГБТК+ идеологии и реваншистского и шовинистического подхода к внешней политике, которым восхищаются и стремятся подражать многие ультраправые экстремисты.

Важно

В темном бункере. Куда приведет нас паранойя Путина

Возьмем один из поддержанных Кремлем нарративов дезинформации, который нашел благодатную почву в Интернете среди ультраправой аудитории США: якобы президент Украины Владимир Зеленский является главным организатором и пособником сетей торговли людьми в Украине.

Сфабрикованные "улики", предъявляемые против Зеленского, включают тот факт, что он еврей – а, следовательно, является частью "глобальной элиты", – и что он поддерживает права ЛГБТК+ сообщества, которые, как утверждают в Кремле, эксплуатируют и совращают детей.

Последнее утверждение уже давно находит отклик в ультраправых экстремистских группах, таких как Proud Boys, которые часто используют в своей пропаганде гомофобную и анти-ЛГБТК+ риторику.

На протяжении многих лет сексистская риторика Путина и культивируемый им образ мачо играли на руку белым экстремистам, разделяющим его презрение к женщинам и гендерному равенству. До вторжения России в Украину общим местом среди белых экстремистов был тезис о том, что американские вооруженные силы разлагаются из-за разнообразия: мол, идя навстречу потребностям женщин, меньшинств и гендерно неконформных военнослужащих, западные военные снижают стандарты и ухудшают боевую подготовку. В случае войны "воинское превосходство" будет "принадлежать" России, — самодовольно заверяли друг друга эти белые супремасисты.

Действительно, многие политики и авторитетные СМИ также критиковали вооруженные силы США как слишком "радужные" перед лицом "мужественной" армии России. Превосходство белых, как и мировоззрение Путина, коренится в женоненавистничестве. Сфера безопасности часто игнорирует гендерные вопросы, но стоит помнить, что Украина стала жертвой женоненавистнической риторики Путина с самого начала конфликта в 2014 году. Фанаты белого супремасизма молча наблюдают за сомнительными военными успехами и стратегической некомпетентностью России, потеряв дар речи от того, как разношерстная народная армия Украины, включающая даже бабушек, галантно противостоит военной машине гипермачо, за которую они болели долгие годы. Хотя их ошеломленное молчание на эту тему можно только приветствовать, есть опасение, что женщин обвинят в потерях и накажут за них, как это всегда делают женоненавистники.

После того, как в 2014 году женщины Украины сместили политический баланс ближе к Западу и дальше от Путина, российские государственные СМИ демонизировали и очерняли их. Необходимо внимательно следить за гендерными аспектами этого конфликта как в онлайне, так и офлайн, поскольку женоненавистнические нарративы будут и далее использоваться против российских и украинских женщин, противостоящих Путину.

Поддержка ультраправых экстремистов со стороны Москвы

Поддержка Россией транснациональных ультраправых остается ключевым фактором развития этого глобального движения. В 2020 году Государственный департамент США назвал Русское имперское движение "особо обозначенной глобальной террористической группой". Это первый случай, когда правительство США приняло такие меры в отношении ультраправой экстремистской группы. Русское имперское движение послужило катализатором политически мотивированного насилия от Санкт-Петербурга до Стокгольма и далее. С молчаливого согласия Кремля эта группа создала эффективную инфраструктуру, которая позволила ей расширить свою сеть и обучить террористов, а также содействовать войне Кремля на востоке Украины. Российская группа Вагнера давно участвует в военных действиях России в Украине совместно с членами Российского имперского движения, а связанные с вагнеровцами наемники участвовали в конфликтах за пределами Европы, в том числе в субсахарской и Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Лидеры и наемники группы Вагнера уже давно демонстрируют признаки поддержки и приверженности неонацистской идеологии, включая использование нацистских и других символов ненависти на своей одежде, военных машинах и маркировке.

Американские неонацисты и идеологи также нашли поддержку в России. База (The Base) – одна из таких групп. Эта базирующаяся в США неонацистская боевая организация с отделениями по всему миру внесена в список террористических групп несколькими странами, включая Великобританию, Канаду и Австралию, и нашла пристанище в России. С 2020 года основатель группы, американец Ринальдо Наццаро, руководит ею из Санкт-Петербурга, а российское правительство закрывает глаза на его деятельность на своей территории. (Судя по дискуссиям на экстремистских интернет-каналах, возможно, Наццаро, отошел от этой роли после вторжения России в Украину).

Идеологическая близость ультраправых к России

Отдельные лица и группы ультраправых экстремистов в Соединенных Штатах уже давно демонстрируют свою поддержку Путину. Известный белый супремасист Мэтью Хаймбах – один из ключевых организаторов акции "Объединенных правых" (Unite the Right) в Шарлотсвилле в 2017 году – ранее приветствовал Путина как "лидера свободного мира". Что касается войны Путина в Украине, возьмем недавние комментарии другого известного американского неонациста. Размышляя об экономических санкциях Запада против России и уходе западных предприятий и СМИ из страны, а также о стремлении многих россиян, покинуть родину, он приветствует тот факт, что Россия будет "очищена от иностранных элементов".

Не обошлось без антисемитских высказываний и заезженных фраз о "сионистском оккупационном правительстве" – излюбленном пугале ультраправых.

Важно

Изолированное мышление. Психиатр анализирует действия Путина и его внешний вид

Как обычно, в обличительных речах ультраправых, восхваляющих Путина и Россию, нашлось место для либерального филантропа Джорджа Сороса. Среди белых супремасистов и неонацистов распространено мнение о том, что современные общества необходимо очистить от развращающих экономических, социальных и политических сил, а также "вырожденцев". С точки зрения неонацистской социальной гигиены, отказ от западных СМИ, денег, технологий, развлечений и даже порнографии можно только приветствовать. Через эту искаженную призму они видят реализацию своих собственных жестоких политических фантазий: "Мы с парнями переезжаем в Россию", как гласит один мем.

Среди некоторых американских правых политических сил Путин достиг уровня иконы. В конце февраля на политической конференции America First ("Америка прежде всего") в Орландо, штат Флорида, которую посетили два члена Конгресса от Республиканской партии, аудитория разразилась скандированием, приветствуя Путина. К тому же пропутинские массы не готовы оставаться на задворках. Согласно январскому опросу YouGov, республиканцы относятся к Путину более благосклонно, чем демократические политики, включая президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Каждый вечер на канале Fox News можно увидеть Такера Карлсона, который восхваляет Путина и фактически является рупором Кремля. Шоу Карлсона смотрят миллионы американцев, а его ролики очень популярны в консервативных социальных сетях. Карлсон неоднократно клеветал на Зеленского, называя его "послушной марионеткой байденовского Госдепартамента", в то время как большая часть мира воспринимает его как наследника Черчилля.

Несколько ведущих республиканцев, включая лидера меньшинства Палаты представителей Кевина Маккарти, не подвергли критике восторженную похвалу Путину со стороны бывшего президента Дональда Трампа и вместо этого обвинили "слабого" Байдена во вторжении России в Украину. В докладе Управления директора национальной разведки США от 2022 года говорится, что Россия, вероятно, будет работать над "укреплением связей с американскими деятелями в СМИ и политике, надеясь разработать перспективные направления для будущих операций влияния".

Анти-Путин, анти-Запад, "про-белые"

Однако не все уголки экосистемы "белого превосходства" в Интернете поддерживают вторжение Путина в Украину или считают, что выиграют от перестановки сил, которая может произойти в результате победы России. Один канадский неонацист поделился со своими последователями, что Украина становится "кладбищем белой расы". Он утверждает, что обе глобальные силы – Россия и Запад – являются "антибелыми", и предупреждает своих последователей, что поддержка Путина означает "возможное торжество исламо-евразийства под руководством России и Китая". Его риторика основывается на другом распространенном среди белых супремасистов нарративе: якобы Украина оказалась между двумя "антибелыми" империалистическими империями – мультикультурным "глобалистским" вырождающимся Западом, с одной стороны, и мультикультурной "евразийской" империей России – с другой. Эти неонацисты сетуют на то, что, куда бы они ни посмотрели – на восток или на запад, они видят мультикультурализм, религиозный плюрализм с иудеями и мусульманами, многоэтническое разнообразие и межнациональные браки. Для них Путин – это отход "про-белой альтернативы". Оправдание Путиным "демилитаризации и денацификации" Украины не понравилось некоторым неонацистам: это "заявление, которое оставляет горький привкус во рту у националистов", как заметила одна группа.

В Скандинавии крупнейшая региональная неонацистская организация решила, что ни одна из сторон не стоит ее официальной поддержки. В комментариях и заявлениях, опубликованных в Интернете после вторжения России в Украину, они сочувствуют "обеим сторонам" конфликта, но призывают своих последователей понять: одна из сторон не стоит того, чтобы за нее умирать. Опять же, их организационная позиция связана с более широкими и традиционными нарративами белых супремасистов, которые оплакивают так называемые "братские войны". Согласно этой позиции, движение не может поддерживать войны, в которых белые мужчины гибнут от пуль друг друга, а белые женщины и дети – дефицитный ресурс в их извращенном мировоззрении – погибают в конфликтах между "братьями". На вопрос о военной поддержке их членами борьбы в Украине одна скандинавская неонацистская организация заключила, что их члены должны "принять участие в важной борьбе" у себя дома.

Следует также признать, что ультраправые элементы присутствуют и на украинской стороне этого конфликта. Хотя батальон "Азов" привлек большое внимание своей ультраправой идеологией во время первого боя с русскими в 2014 году, считается, что нынешняя итерация "Азова" стала более националистической и менее расово или этнически ориентированной, чем в прошлом. Конечно, антисемитизм может вновь стать серьезной проблемой для всех сторон, вовлеченных в этот конфликт, важно не упускать из виду перспективы: Путин и Кремль являются основными распространителями и разжигателями ультраправой и белогвардейской идеологии для достижения собственных политических целей. В типичной для Кремля дезинформации и пропаганде об ультраправых ополченцах Украины обычно есть доля правды: ультраправые экстремисты сражались и продолжают сражаться по обе стороны. Однако Путин не хочет, чтобы вы знали, что львиная доля этих экстремистов сражается под знаменем российского империализма.

Тем не менее, пропаганда и ложные нарративы об Украине, распространяемые поддерживаемым Кремлем или связанным с Кремлем аппаратом дезинформации, служат для усиления уже существующих экстремистских нарративов ультраправых. Одним из примеров является нарратив о так называемых "Ukraine Biolabs" ("Биолабораториях Украины"). Эта теория заговора, поддерживаемая российскими пользователями интернета, утверждает, что Соединенные Штаты открыли секретные биологические лаборатории в Украине для разработки биологического оружия. Данная теория не только стремится оправдать жестокую войну Путина против Украины, но и зиждется на уже существующих в США экстремистских нарративах, которые оправдывали акты насилия. Анализ артефактов в рамках нарратива "Ukraine Biolabs" и того, как он распространился в сети с 24 февраля, показывает, что он находит отклик в основном среди адептов QAnon, антиправительственных экстремистов и отрицателей COVID-19. Например, по данным нашего мониторинга и анализа, один из поднарративов теории заговора "Ukraine Biolabs" утверждает, что для проведения экспериментов в этих лабораториях, находящихся под управлением США, покупают детей. Эта ложь находит отклик у адептов QAnon и распространяется в группах QAnon в Интернете.

Клавиатурные воины или реальная угроза?

Эти дезинформационные нарративы, продвигаемые Россией и другими зарубежными противниками, в конечном итоге направлены на обострение общественных противоречий и подрыв доверия к либеральной демократии и правительству, и должны рассматриваться как мощная угроза международной безопасности.

Шапкозакидательство в интернете по большей части сводится к болтовне клавиатурных воинов, желающих поддержать "свою сторону" в последней вспышке этого затянувшегося конфликта. Но если некоторые из этих дезинформационных нарративов открыто пророссийские и антиукраинские, то другие более коварны и направлены на разжигание антиправительственных и антидемократических настроений, которые могут побудить людей к совершению актов насилия.

Ультраправые экстремисты используют такие приложения, как Telegram, для радикализации и вербовки, набирая пехотинцев, готовых отправиться в Украину. Как и в предыдущих конфликтах, онлайн-экосистемы могут усиливать идеологические нарративы и оказывать логистическую поддержку иностранным боевикам, пытающимся добраться до поля боя. Онлайн-резервации ультраправых экстремистов подкреплены иностранными каналами влияния, аккаунтами "марионеток" и сетями ботов из поддерживаемого Кремлем и его союзниками аппарата дезинформации, которые продвигают нарративы, направленные на усугубление социальных разломов в США.

[ + – ] Отдельные лица и группы ультраправых экстремистов в Соединенных Штатах уже давно демонстрируют свою поддержку Путину

Хотя война еще только начинается, а ультраправое экстремистское движение далеко не монолитно в своих взглядах на нее, это событие наверняка послужит активизации экстремистов во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах. Как и в случае с другими событиями, меняющими мир, вроде пандемии COVID-19, наиболее коварные и ориентированные на насилие экстремисты будут использовать войну России в Украине для дальнейшего продвижения своего вероучения ненависти – будь то в форме радикализации в интернете, развития транснациональных сетей или предоставления материально-технической поддержки людям, которые стремятся присоединиться к боевым действиям. Необходимо, чтобы Соединенные Штаты и их союзники сохраняли бдительность в отношении этих событий и противодействовали призывам или попыткам мобилизации к насилию – например, поддерживая государственные информационные кампании или проводя мониторинг экстремистов, стремящихся получить опыт участия в боевых действиях.

Об авторах

Стефани Фоггетт – директор по глобальным коммуникациям в The Soufan Group и постоянная научная сотрудница The Soufan Center. Занимается вопросами международной безопасности, борьбы с терроризмом и геополитики.

Молли Солтског – старший аналитик по разведке в The Soufan Group. Она проводит исследования и анализ специальных проектов, связанных с национальной безопасностью, конфликтами, геополитикой, современной дезинформацией и борьбой с терроризмом.

Колин П. Кларк – доктор наук. Директор по политике и исследованиям в The Soufan Group, старший научный сотрудник The Soufan Center. Вы можете найти его в Твиттере по адресу @ColinPClarke.