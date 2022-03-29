Сразу после переговоров: РФ обвинила Украину в обстреле Курской области (видео)

По мнению губернатора Романа Старовойта, наша страна обстреляла пропускной пункт в поселке Теткино. Киев пока не прокомментировал эти слова чиновника из РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что в районе российско-украинской границы в Курской области со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что ВС РФ ответным огнем подавили огневую точку.

"Сегодня со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена", — обратился чиновник к своему народонаселению и попросил не паниковать, поскольку "ситуация контролируемая".

Такое заявление российского губернатора прозвучало практически сразу же по завершении очередного раунда так называемых мирных переговоров с украинской и российской стороны в Турции. Официальный Киев пока не комментировал заявление российского чиновника.

Теткино — поселок, который находится на границе Украины и РФ, недалеко от Сум, за который велись ожесточенные бои. В последние несколько дней, по данным американского Института по изучению войны (ISW) на этих территориях ВС РФ не вели наступательных операций.

Напомним, что, по словам Михаила Макарука, пресс-секретаря журналистского проекта InformNapalm, сейчас руководство ВС РФ стянуло в Курскую область еще больше техники, чем было 24 февраля.

"О ее состоянии и боеспособности техники сейчас трудно что-либо сказать. Но ее количество огромное", — отметил Макарук.

Напомним, что 28 марта российские войска нанесли удары из "Градов" и минометов по Бучанскому району Киевской области. Жертвами обстрелов стали пять человек, еще у четырех ранения различной степени тяжести.

Ранее Фокус сообщал, что удар российской ракеты по Николаевской ОВА унес жизни семи человек, свыше 20 получили ранения. Поиск пострадавших еще продолжаются, поэтому, возможно, это не окончательное число жертв и раненых.