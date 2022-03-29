Відразу після переговорів: РФ звинуватила Україну в обстрілі Курської області (відео)

На думку губернатора Романа Старовойта, наша країна обстріляла пропускний пункт у селищі Тьоткіне. Київ поки що не прокоментував ці слова чиновника з РФ.

Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що в районі російсько-українського кордону в Курській області з боку України було обстріляно пропускний пункт. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що ЗС РФ вогнем у відповідь придушили вогневу точку.

"Сьогодні з боку України був обстріляний пропускний пункт у селищі Тьоткіне. Вогнем у відповідь наших доблесних військовослужбовців вогневу точку було придушено", — звернувся чиновник до свого народу та попросив не панікувати, оскільки "ситуація контрольована".

Така заява російського губернатора прозвучала практично відразу після завершення чергового раунду так званих мирних переговорів української та російської сторони в Туреччині. Офіційний Київ поки що не коментував заяву російського чиновника.

Тьоткіне — селище, яке розташоване на кордоні України та РФ, неподалік Сум, за які велися запеклі бої. В останні кілька днів, за даними американського Інституту з вивчення війни (ISW), на цих територіях ЗС РФ не вели наступальних операцій.

Нагадаємо, що, за словами Михайла Макарука, прессекретаря журналістського проекту InformNapalm, зараз керівництво ЗС РФ стягнуло в Курську область ще більше техніки, ніж було 24 лютого.

"Про стан і боєздатність техніки зараз важко щось сказати. Але її кількість величезна", — зазначив Макарук.

Нагадаємо, що 28 березня російські війська завдали ударів із "Градів" і мінометів по Бучанському району Київської області. Жертвами обстрілів стали п'ять людей, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше Фокус повідомляв, що удар російської ракети по Миколаївській ОВА забрав життя семи людей, понад 20 отримали поранення. Пошук постраждалих ще триває, тому, можливо, це не остаточна кількість жертв і поранених.