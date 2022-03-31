Военные из Южной Осетии, которых хотела задействовать РФ, отказались воевать в Украине

Российское военное командование пыталось убедить бойцов продолжить выполнять задачи, однако они отказались и вернулись домой.

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Военнослужащие оккупированного Россией региона Грузии Южная Осетия, которых РФ задействовала для войны против Украины на Донецком направлении, отказались участвовать в боевых действиях и вернулись домой. Об этом в Facebook в среду, 30 марта, сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины со ссылкой на данные украинской разведки.

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В сообщении говорится, что несколько дней назад личный состав одной из батальонных тактических групп, в которую входили две мотострелковые роты и минометная батарея, сформированных из составы 4-й военной базы Вооруженных сил РФ города Цхинвал (Южная Осетия), почти в полном составе отказалась участвовать в войне против Украины.

При этом 29 марта их перевезли на военный полигон "Кузминский" в Ростовской области РФ, где заместитель командующего 58-й общевойсковой армии России по военно-политической работе пытался убедить военнослужащих продолжить выполнять свои задачи на Донецком направлении, однако они в свою очередь отказались.

Эту информацию подтвердил бывший "президент" Южной Осетии Эдуард Кокойты. По его словам, военнослужащие уже "вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий". В то же время Кокойты отметил, что солдаты, которые отказались воевать в Украине, "если сочтут нужным, при обеспечении должной организации их участия смогут вновь отправиться" на украинскую территорию и "помочь завершить освобождение Донбасса". При этом бывший "глава государства" отметил, что в зоне боевых действий все еще находятся "сотни наших бойцов".

[ + – ] Пост Эдуарда Кокойты

Официальной информации о том, сколько бойцов Южной Осетии отказались участвовать в войне РФ против Украины, нет. Однако, по данным осетинского блогера Алика Пухати, на родину с украинской территории вернулись 300 военных, а домой они добирались на попутках.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что государство-агрессор перебросило в Украину подразделения 4-й и 7-й военных баз из оккупированных территорий Грузии – Южной Осетии и Абхазии — в составе около 2 тыс. человек.

Также мы писали, что на улицах Мелитополя Запорожской области на прошлой неделе была замечена техника с флагом Южной Осетии. Отметим, что, по состоянию на 2010 год, численность военнослужащих самопровозглашенной на оккупированных РФ территориях Грузии республики составляла 1250 человек.

Также мы писали, что в ближайшее время непризнанная Южная Осетия намерена предпринять шаги для вхождения в состав Российской Федерации.