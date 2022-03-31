Військові з Південної Осетії, яких хотіла залучити РФ, відмовилися воювати в Україні

Російське військове командування намагалося переконати бійців продовжити виконувати завдання, проте вони відмовилися та повернулися додому.

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Військовослужбовці окупованого Росією регіону Грузії Південна Осетія, яких РФ залучила для війни проти України на Донецькому напрямку, відмовилися брати участь у бойових діях та повернулися додому. Про це у Facebook у середу, 30 березня, повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України з посиланням на дані української розвідки.

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У повідомленні сказано, що кілька днів тому особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп, до якої входили дві мотострілецькі роти та мінометна батарея, сформовані зі складу 4-ї військової бази Збройних сил РФ міста Цхінвалі (Південна Осетія), майже в повному складі відмовився брати участь у війні проти України.

Водночас 29 березня їх перевезли на військовий полігон "Кузмінський" у Ростовській області РФ, де заступник командувача 58-ї загальновійськової армії Росії з військово-політичної роботи намагався переконати військовослужбовців продовжити виконувати свої завдання на Донецькому напрямку, проте вони відмовилися.

Цю інформацію підтвердив колишній "президент" Південної Осетії Едуард Кокойти. За його словами, військовослужбовці вже "повернулися додому до Осетії із зони бойових дій". Водночас Кокойти зазначив, що солдати, які відмовилися воювати в Україні, "якщо вважатимуть за потрібне й за належної організації їх участі, зможуть знову вирушити" на українську територію та "допомогти завершити звільнення Донбасу". Водночас колишній "глава держави" зазначив, що в зоні бойових дій все ще знаходяться "сотні наших бійців".

[ + – ] Пост Едуарда Кокойти

Офіційної інформації про те, скільки бійців Південної Осетії відмовилися брати участь у війні РФ проти України, немає. Проте, за даними осетинського блогера Аліка Пухаті, на батьківщину з української території повернулися 300 військових, а додому добиралися на попутках.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що держава-агресор перекинула в Україну підрозділи 4-ї та 7-ї військових баз з окупованих територій Грузії — Південної Осетії та Абхазії — у складі близько 2 тис. осіб.

Також ми писали, що на вулицях Мелітополя Запорізької області минулого тижня помітили техніку з прапором Південної Осетії. Зазначимо, що станом на 2010 рік чисельність військовослужбовців самопроголошеної на окупованих РФ територіях Грузії республіки становила 1250 осіб.

Також ми писали, що найближчим часом невизнана Південна Осетія має на меті зробити кроки для входження до складу Російської Федерації.