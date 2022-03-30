РФ привезла в Україну з Абхазії та Південної Осетії майже 2 тис. військових, – Генштаб ЗСУ
Командування ворожої армії перекинуло п'ять батальйонних тактичних груп з окупованих територій Грузії. У їхньому складі – російські й осетинські військові.
Загарбники перекинули в Україну підрозділи 4-ї та 7-ї військових баз з окупованих територій Грузії – Південної Осетії та Абхазії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).
Зазначені підрозділи входять до складу Південного військового округу. За даними Генштабу, з 4-ї військової бази відправили три батальйонні тактичні групи (БТГр) чисельністю до 1 200 осіб. У її складі – російські й осетинські військові. З підрозділів 7-ї військової бази сформували дві БТГр до 800 осіб.
Злочини окупантів проти цивільних
Вороги скоюють злочини проти мирних жителів на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей, додав штаб.
Підрозділи ЗС РФ у населеному пункті Велика Білозерка розосередилися по всьому населеному пункту та розмістили техніку між житловими будинками. У Мелітополі загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили пропускний режим.
"Ворог продовжує грабувати будинки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів і працівників державних органів", – сказано в повідомленні.
Окупаційна влада тимчасово окупованої території Луганської області хоче провести мобілізацію з 1 квітня цього року, розповів Генштаб ЗСУ.
ЗС РФ мають проблеми з комплектацією особового складу. Як зазначили у штабі, строковики 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після участі у війні з Україною, просять повернути їх до пунктів постійної дислокації для проходження служби.
У зведенні йдеться, що угруповання Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках 29 березня відбило 4 атаки військових РФ. ЗСУ знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову зброю, противник зазнав втрат у живій силі.
Нагадаємо, що 25 березня на вулицях Мелітополя помітили військову техніку з прапором Південної Осетії. Глава "республіки" Анатолій Бібілов говорив, що "хлопці їдуть виконувати військовий обов'язок".
Американське видання Washington Post з посиланням на дані розвідки США писало, що Росія була змушена відправити військових з Абхазії та Південної Осетії в Україну через величезні втрати особового складу.