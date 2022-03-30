РФ привезла в Україну з Абхазії та Південної Осетії майже 2 тис. військових, – Генштаб ЗСУ

Командування ворожої армії перекинуло п'ять батальйонних тактичних груп з окупованих територій Грузії. У їхньому складі – російські й осетинські військові.

Загарбники перекинули в Україну підрозділи 4-ї та 7-ї військових баз з окупованих територій Грузії – Південної Осетії та Абхазії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Зазначені підрозділи входять до складу Південного військового округу. За даними Генштабу, з 4-ї військової бази відправили три батальйонні тактичні групи (БТГр) чисельністю до 1 200 осіб. У її складі – російські й осетинські військові. З підрозділів 7-ї військової бази сформували дві БТГр до 800 осіб.

Злочини окупантів проти цивільних

Вороги скоюють злочини проти мирних жителів на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей, додав штаб.

[ + – ] Військових із Південної Осетії бачили на вулицях Мелітополя

Підрозділи ЗС РФ у населеному пункті Велика Білозерка розосередилися по всьому населеному пункту та розмістили техніку між житловими будинками. У Мелітополі загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили пропускний режим.

"Ворог продовжує грабувати будинки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів і працівників державних органів", – сказано в повідомленні.

[ + – ] ЗСУ знищують автомобілі ЗС РФ

Окупаційна влада тимчасово окупованої території Луганської області хоче провести мобілізацію з 1 квітня цього року, розповів Генштаб ЗСУ.

ЗС РФ мають проблеми з комплектацією особового складу. Як зазначили у штабі, строковики 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після участі у війні з Україною, просять повернути їх до пунктів постійної дислокації для проходження служби.

У зведенні йдеться, що угруповання Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках 29 березня відбило 4 атаки військових РФ. ЗСУ знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову зброю, противник зазнав втрат у живій силі.

Нагадаємо, що 25 березня на вулицях Мелітополя помітили військову техніку з прапором Південної Осетії. Глава "республіки" Анатолій Бібілов говорив, що "хлопці їдуть виконувати військовий обов'язок".

Американське видання Washington Post з посиланням на дані розвідки США писало, що Росія була змушена відправити військових з Абхазії та Південної Осетії в Україну через величезні втрати особового складу.