РФ привезла в Украину из Абхазии и Южной Осетии около 2 тыс. военных, – Генштаб ВСУ

Командование вражеской армии перебросило пять батальонных тактических групп из оккупированных территорий Грузии. В их составе – российские и осетинские военные.

Захватчики перебросили в Украину подразделения 4-й и 7-й военных баз из оккупированных территорий Грузии – Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Указанные подразделения входят в состав Южного военного округа. По данным Генштаба, с 4-й военной базы отправили три батальонной тактической группы (БТГр) численностью до 1200 человек. В ее составе – российские и осетинские военные. Из подразделений 7-й военной базы сформировали две БТГр до 800 человек.

Преступления оккупантов против гражданских

Враги совершают преступления против мирных жителей на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, добавил штаб.

[ + – ] Военных из Южной Осетии видели на улицах Мелитополя

Подразделения ВС РФ в населенном пункте Большая Белозерка рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами. В Мелитополе захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

"Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов", – сказано в сообщении.

[ + – ] ВСУ уничтожают автомобили ВС РФ

Оккупационные власти временно оккупированной территории Луганской области хотят провести мобилизацию с 1 апреля этого года, рассказал Генштаб ВСУ.

ВС РФ испытывают проблемы с комплектацией личного состава. Как отметили в штабе, срочники 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после участия в войне с Украиной, просят вернуть их в пункты постоянной дислокации для прохождения службы.

В сводке говорится, что группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях 29 марта отбила 4 атаки военных РФ. ВСУ уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие, противник понес потери в живой силе.

Напомним, что 25 марта на улицах Мелитополя заметили военную технику с флагом Южной Осетии. Глава "республики" Анатолий Бибилов говорил, что "ребята едут исполнять воинский долг".

Американское издание Washington Post со ссылкой на данные разведки США писало, что Россия была вынуждена отправить военных из Абхазии и Южной Осетии в Украину из-за огромных потерь личного состава.