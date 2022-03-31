ВСУ столкнулись в бою с переброшенными военными из Абхазии (фото)

По данным украинского Генштаба, в Украину прибыло около 2 тысяч военных из оккупированных территорий Грузии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Военные сил обороны Украины уничтожили российских военных, прибывших из самопровозглашенной Республики Абхазии. Об этом сообщает оперативно-тактическое командование "Восток".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Указывается, что украинские военные ликвидировали представителей подразделений из 7-й военной базы РФ, которая дислоцируется на территории Абхазии.

"Очередная партия адептов российского фашистского режима присоединилась к 17-тысячной очереди на "адские развлечения". Не волнуйтесь, оккупанты, все получат свои купоны со скидкой от ВСУ. Тем более, вас там уже ждут кадыровцы, крымские предатели и многие другие", — подчеркнули в командовании.

[ + – ] Нашивки ВС РФ

Также по данным ОТК, у ВС РФ существуют крупные кадровые проблемы, поэтому и были мобилизированы военные из Абхазии.

Добавим, что Абхазия — это оккупированная территория Грузии. А военные из 7-й военной базы входят в состав 49-й общевойсковой армии Южного округа РФ. Большинство стран мира признает Абхазию автономной республикой в составе Грузии.

Напомним, военные из Южной Осетии отказались воевать в Украине. По данным ВСУ, военнослужащие вернулись домой.

Ранее Генштаб ВСУ сообщили, что РФ перебросила в Украину подразделения 4-й и 7-й военных баз из оккупированных территорий Грузии – Южной Осетии и Абхазии — в составе около 2 тыс. человек.