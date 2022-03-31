ЗСУ зіткнулися в бою з перекинутими військовими з Абхазії (фото)

За даними українського Генштабу, в Україну прибуло близько 2 тисяч військових із окупованих територій Грузії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Військові сил оборони України знищили російських військових, які прибули із самопроголошеної Республіки Абхазії. Про це повідомляє оперативно-тактичне командування "Схід".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вказується, що українські військові ліквідували представників підрозділів із 7-ї військової бази РФ, що дислокується на території Абхазії.

"Чергова партія адептів російського фашистського режиму приєдналася до 17-тисячної черги на "пекельні розваги". Не хвилюйтеся, окупанти, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше, на вас там уже чекають кадирівці, кримські зрадники та багато інших", — підкреслили в командуванні.

[ + – ] Нашивки ЗС РФ

Також за даними ОТК, у ЗС РФ існують великі кадрові проблеми, тому мобілізовані військові з Абхазії.

Додамо, що Абхазія – це окупована територія Грузії. А військові з 7-ї військової бази входять до складу 49-ї загальновійськової армії Південного округу РФ. Більшість країн світу визнає Абхазію автономною республікою в складі Грузії.

Нагадаємо, військові з Південної Осетії відмовилися воювати в Україні. За даними ЗСУ, військовослужбовці повернулися додому.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ перекинула в Україну підрозділи 4-ї та 7-ї військових баз із окупованих територій Грузії – Південної Осетії та Абхазії – у складі близько 2 тис. осіб.