Войска РФ в Харьковской области расстреляли колонну с мирными жителями, — Денисова (фото)

По словам Людмилы Денисовой, многим гражданским, которые находились в колонне, спастись не удалось, а тела убитых смогли забрать только после освобождения села.

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Российские войска в Харьковской области расстреляли колонну автомобилей с мирными жителями. Об этом в своем Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, об очередном военном преступлении РФ возле села Малая Рогань стало известно после того, как подразделения Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт в Харьковской области.

Денисова отметила, что оккупанты расстреляли колонну из 20 автомобилей, в которых были исключительно гражданские лица.

"Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось. Тела некоторых убитых граждан удалось забрать только сейчас", — продолжила украинский омбудсмен в своей публикации.

[ + – ] Войска РФ расстреляли колонну автомобилей в селе Малая Рогань

Помимо этого, как сообщила Денисова, войска России взяли под контроль трассу возле села Малая Рогань еще 27 февраля, после чего в районе начался "настоящий террор" — оккупанты расстреливали все проезжающие автомобили.

Омбудсмен напомнила, что убийство гражданских лиц является военным преступлением согласно 7 и 8 статей Римского статута. Людмила Денисова в очередной раз обратилась к Комиссии ООН с призывом расследовать многочисленные факты нарушения прав человека в ходе полномасштабного вторежния армии РФ в Украину.

Стоит напомнить, что населенный пункт Малая Рогань в Харьковской области был освобожден в ходе контрнаступления подразделений ВСУ.

[ + – ] Войска РФ расстреляли колонну автомобилей в селе Малая Рогань

Напомним, 11 марта войска РФ расстреляли колонну женщин с детьми, которые пытались эвакуироваться. Трагедия, по данным военной разведки, произошла в Киевской области в селе Победа. В результате стрельбы по колонне погибли семь человек.

Позже в военной разведке сообщили новые подробности расстрела колонны женщин с детьми в Киевской области. По данным ГУР, жители села Победа выбрали опасное направление и решили эвакуироваться не через одобренный гуманитарный коридор.