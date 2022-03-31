Війська РФ у Харківській області розстріляли колону з мирними жителями, — Денісова (фото)

За словами Людмили Денісової, багатьом цивільним, які були в колоні, врятуватися не вдалося, а тіла вбитих змогли забрати лише після визволення села.

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Російські війська на Харківщині розстріляли колону автомобілів із мирними жителями. Про це у своєму Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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За її словами, про черговий воєнний злочин РФ біля села Мала Рогань стало відомо після того, як підрозділи Збройних Сил України звільнили населений пункт у Харківській області.

Денісова зазначила, що окупанти розстріляли колону із 20 автомобілів, у яких були лише цивільні особи.

"Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом врятуватися не вдалося. Тіла деяких убитих громадян вдалося забрати лише зараз", — продовжила український омбудсмен у своїй публікації.

[ + – ] Війська РФ розстріляли колону автомобілів у селі Мала Рогань

Крім цього, як повідомила Денісова, війська Росії взяли під контроль трасу біля села Мала Рогань ще 27 лютого, після чого в районі розпочався "справжній терор" — окупанти розстрілювали всі автомобілі, що проїжджали.

Омбудсмен нагадала, що вбивство цивільних осіб є воєнним злочином відповідно до 7 та 8 статей Римського статуту. Людмила Денісова вкотре звернулася до Комісії ООН із закликом розслідувати численні факти порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Населений пункт Мала Рогань у Харківській області звільнили під час контрнаступу підрозділів ЗСУ.

[ + – ] Війська РФ розстріляли колону автомобілів у селі Мала Рогань

Нагадаємо, 11 березня війська РФ розстріляли колону жінок із дітьми, які намагалися евакуюватися. Трагедія, за даними військової розвідки, сталася на Київщині в селі Перемога. Внаслідок стрілянини по колоні загинуло семеро людей.

Пізніше у військовій розвідці повідомили нові подробиці розстрілу колони жінок із дітьми в Київській області. За даними ГУР, жителі села Перемога вибрали небезпечний напрямок та вирішили евакуюватися не через схвалений гуманітарний коридор.