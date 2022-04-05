Война вступила в критическую фазу: Россия сосредоточит удар на востоке и юге Украины — НАТО

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что наступление войск государства-агрессора на этих направлениях ожидается уже в ближайшие недели.

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Российские войска после перегруппировки сосредоточат свои усилия на востоке и юге Украины, а также попытаются оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом в ходе пресс-конференции перед министерской встречей Североатлантического совета НАТО во вторник, 5 апреля, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, на данный момент НАТО наблюдает перемещение российских войск в направлении от Киева для перегруппировки, пополнения запасов оружия и боеприпасов.

"Они сместили свой фокус на восток (Украины). В грядущие недели мы ожидаем дальнейших попыток со стороны РФ продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Это критическая фаза войны", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Также, комментируя свидетельства массовых преступлений со стороны российских военных в Буче Киевской области, Столтенберг выразил опасение, что "когда и если" войска РФ отступят, украинские силы могут обнаружить новые массовые захоронения, подтверждения зверств и военных преступлений на освобожденных территориях.

Напомним, Столтенберг в ходе пресс-конференции также признал войска РФ ответственными за военные преступления в Буче.

Также мы писали, что, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, войска государства-агрессора попытаются окружить силы Операции объединенных сил на Донбассе.