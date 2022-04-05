Війна вступила в критичну фазу: Росія зосередить удар на сході та півдні України, – НАТО

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що наступ військ держави-агресора на цих напрямках очікують вже найближчими тижнями.

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Російські війська після перегрупування зосередять свої зусилля на сході та півдні України, а також намагатимуться окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Про це під час пресконференції перед міністерською зустріччю Північноатлантичної ради НАТО у вівторок, 5 квітня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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За словами Столтенберга, наразі НАТО спостерігає переміщення російських військ у напрямку від Києва для перегрупування, поповнення запасів зброї та боєприпасів.

"Вони змістили свій фокус на схід (України). В найближчі тижні ми очікуємо подальших спроб з боку РФ просунутися у східних та південних частинах України з метою завоювати весь Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму. Це критична фаза війни", — сказав генеральний. секретар НАТО.

Також, коментуючи свідчення масових злочинів з боку російських військових у Бучі Київської області, Столтенберг висловив побоювання, що "коли і якщо" війська РФ відступлять, українські сили можуть знайти нові масові поховання, підтвердження звірств та воєнних злочинів на звільнених територіях.

Нагадаємо, Столтенберг під час пресконференції також визнав війська РФ відповідальними за воєнні злочини в Бучі.

Також ми писали, що, за інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, війська держави-агресора намагатимуться оточити сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі.