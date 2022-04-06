В Лондоне объявили все воды России "военной зоной": торговля с агрессором усложнится

Воды Черного моря, Балтики и порты Дальнего Востока теперь считаются зоной высокого риска. Чтобы туда зайти, владелец корабля заплатит специальную "военную премию", которая доходит до 5% стоимости судна.

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Лондонский рынок морского страхования (London Marine Insurance Market) объявил воды России "военной зоной". Как пишет агентство Reuters, это повысит стоимость судоходства и усилит логистическое давление на Москву.

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Один из источников в морском страховании сказал Reuters, что такое положение дел усложнит торговлю с Россией. Зернотрейдер из Европы уточнил, что сейчас трудно найти владельцев судов, которые готовы зайти в российские порты. По его словам, нет никакой гарантии, что они не столкнутся с военными рисками.

"Это добавит проблем, но не приведет к полной остановке (торговли)", — отметил специалист.

[ + – ] Россия через балтийские и черноморские порты экспортирует нефть и зерно

Агентство пишет, что Россия через балтийские и черноморские порты экспортирует нефть и зерно, зарабатывая большой доход в иностранной валюте. Другие порты, например, Козьмино в Азии, необходимы для экспорта нефти.

Морской сектор РФ сокращает сертификацию судов ведущими иностранными поставщиками, которые необходимы для доступа в порты и страхования. Некоторые судоходные компании ушли с рынка РФ, а производители корабельных двигателей приостановили обучение работе с оборудованием после введения санкций против Москвы, заключило агентство.

Объявление вод РФ военной зоной – что это значит?

Воды Черного моря, Балтики и порты Дальнего Востока отныне считаются зоной высокого риска, там могут быть акты пиратства и терроризма. Если судно заходит в такую территорию, его владелец обязан уведомить страховщика и заплатить специальную "военную премию".

Бывший президент компании Киевстар Петр Чернышов в колонке для издания "Новое время" отметил, что такие премии доходят до 5% стоимости судна. Если корабль стоит 30 млн долларов, его страховая премия для захода в военную зону может достичь 1,5 млн долларов.

[ + – ] Корабли, принадлежащие компаниям из богатых стран, не пойдут в порты РФ

"Чтобы оправдать такое, корабль должен быть загружен чем-то супердорогим — типа микрочипов или лекарствами. Теперь ни один корабль, принадлежащий компаниям из богатых стран, туда просто не пойдет — это нерентабельно", заключил Чернышов.

Напомним, что 5 апреля страны Евросоюза объявили о введении пятого пакета санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. Ограничения коснутся импорта угля из РФ, банковского сектора и других отраслей экономики.

США 6 апреля введет очередной пакет санкций против РФ после свидетельств военных преступлений, совершенных войсками РФ в Буче Киевской области.

Фокус уже писал, что США могут ввести санкции, которые заблокируют пятую часть золотовалютных резервов РФ.