У Лондоні оголосили всі води Росії "воєнною зоною": торгівля з агресором ускладниться

Води Чорного моря, Балтики та порти Далекого Сходу тепер вважаються зоною високого ризику. Щоб туди зайти, власник корабля заплатить спеціальну воєнну премію, яка доходить до 5% вартості судна.

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Лондонський ринок морського страхування (London Marine Insurance Market) оголосив води Росії "воєнною зоною". Як пише агентство Reuters, це підвищить вартість судноплавства та посилить логістичний тиск на Москву.

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Одне з джерел у морському страхуванні сказало Reuters, що такий стан справ ускладнить торгівлю з Росією. Зернотрейдер з Європи уточнив, що зараз важко знайти власників суден, які готові зайти до російських портів. За його словами, немає жодної гарантії, що вони не зіштовхнуться з воєнними ризиками.

"Це додасть проблем, але не призведе до повної зупинки (торгівлі)", — зазначив фахівець.

[ + – ] Росія через балтійські та чорноморські порти експортує нафту та зерно

Агентство пише, що Росія через балтійські та чорноморські порти експортує нафту та зерно, заробляючи великий дохід в іноземній валюті. Інші порти, наприклад, Козьміно в Азії, потрібні для експорту нафти.

Морський сектор РФ скорочує сертифікацію судів провідними іноземними постачальниками, які необхідні для доступу до портів і страхування. Деякі судноплавні компанії пішли з ринку РФ, а виробники корабельних двигунів призупинили навчання роботі з обладнанням після запровадження санкцій проти Москви.

Оголошення вод РФ воєнною зоною — що це означає?

Води Чорного моря, Балтики та порти Далекого Сходу відтепер вважаються зоною високого ризику, там можуть бути акти піратства та тероризму. Якщо судно заходить на таку територію, його власник зобов'язаний повідомити страховика та заплатити спеціальну "воєнну премію".

Колишній президент компанії Київстар Петро Чернишов у колонці для видання "Новий час" зазначив, що такі премії сягають 5% вартості судна. Якщо корабель коштує 30 млн доларів, його страхова премія для заходу у воєнну зону може досягти 1,5 млн доларів.

[ + – ] Кораблі, що належать компаніям із багатих країн, не підуть у порти РФ

"Щоб виправдати таке, корабель має бути завантажений чимось супердорогим — типу мікрочіпів або ліків. Тепер жоден корабель, що належить компаніям із багатих країн, туди просто не піде — це нерентабельно", — сказав Чернишов.

Нагадаємо, що 5 квітня країни Євросоюзу оголосили про запровадження п'ятого пакету санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Обмеження стосуватимуться імпорту вугілля з РФ, банківського сектору й інших галузей економіки.

США 6 квітня запровадить черговий пакет санкцій проти РФ після свідчень воєнних злочинів, скоєних військами РФ у Бучі на Київщині.

Фокус уже писав, що США можуть запровадити санкції, які заблокують п'яту частину золотовалютних резервів РФ.