Тотальное наступление РФ в зоне ООС и атака ВСУ на Херсон с трех сторон — разбор военного аналитика

Военный эксперт Том Купер отмечает тяжелые бои возле Северодонецка, Попасной и Лисичанска. А также продвижение ВСУ на юге страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Австрийский военный аналитик Том Купер опубликовал анализ событий боевых действий в Украине за 4-5 апреля.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Война в Украине — основное положение дел

На 40 день российского вторжения, на севере Украины произошла знаменательное событие — все российские войска отошли в Беларусь. 41-я общевойсковая армия и 2-я общевойсковая армии вышли из Украины еще к вечеру 3 апреля.

Украинские военные занимаются зачисткой лесов вдоль границ от разбросанных российских войск и брошенной техники. А местные власти вовсю работают над восстановлением сообщения, в частности была восстановлена железная дорога на Тростянец.

Как отмечает Купер, большинство российских подразделений, которые были на северо-запад от Киева, находятся в очень плохой форме. Например, батальнно-тактическая группа (БТГ) 155-й бригады морской пехоты из Владивостока понесла серьезные потери:

50 убитых

110 раненых

220 отказались воевать

126-я бригада морпехов — свыше 400 убитых, раненых и пропавших без вести. Несмотря на это российские власти присвоили им почетные звания "Гвардейская" 28 марта.

Том Купер ожидает, что к следующему написанию анализа на востоке Украины уже вовсю будут идти тяжелые бои.

Вторжение РФ в Украину — ситуация на северо-востоке

В Харьковской области 6-я общевойсковая армия, как пишет аналитик, находится в процессе "сбора своих потрепанных частей и восполнения потерь резервистами". Сам Харьков по-прежнему находится под артиллерийскими и авиаударами. Ситуация на фронте вокруг стабильна.

На данный момент неизвестно местонахождение 92-й бригады ВСУ, что "всегда является плохим признаком для 6-й армии РФ". Однако точно известно, что в тот район прислали подкрепление для 17-й танковой бригады.

Ситуация на юго-востоке Харьковщины намного горячее.

За последние четыре дня русские бросили почти все БТГ 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии в район Изюма. В этом районе сосредоточена группировка РФ:

144-й мотострелковая дивизия

элементы 2-й, 3-й, 4-й мотострелковых дивизий

2-3 БТГ 47-й общевойсковой армии

1 БТГ 61-й бригады морской пехоты (в Балаклее)

2 БТГ из состава 106-й воздушно-десантной дивизии

Всего в районе Изюма сосредоточено около 12-15 батальонно-тактических групп ВС РФ.

Ниже на юг от Изюма ВС РФ пытаются расширить свой прорыв: на 4 апреля они захватили Протопоповку, Петровское и Бражковку.

[ + – ] Захваченные н.п. вокруг Изюма

Вместе с тем, непонятная ситуация с Сулиговкой, что рядом с Бражковкой. Указывается, что туда пытались войти ВС РФ, но натолкнулись на танки ВСУ (вероятно, 17-й бригады). Украинская армия заявила об отражении нападения, а РФ — о взятии села.

95-я бригада устраивает засады

Российские войска атаковали по направлению на Довгеньке. В бой шла 237-я танковая бригада по трассе М-03. Это западнее Святогорска, где стоит 95-я бригада ДШВ ВСУ.

[ + – ] Довгеньке на карте

Заявляется, что украинские десантники атаковали 237-ю бригаду из засады, нанеся ей большой урон. Как пишет Купер, это весьма вероятно, учитывая обширные леса вокруг Святогорска и хороший боевой дух украинских десантников. Вероятнее всего, бойцы смогут там удержаться. В доказательство этого было опубликовано видео удара из "Стугны-П" по вертолету Ка-52.

Купер однако предупреждает, что нужно иметь в виду, что 17-я танковая, 92-я механизированная и 81-я десантно-штурмовая бригады уже 40 дней сражается в напряженных боях. Несмотря на высокий боевой дух, если все эти части не будут значительно усилены, остается угроза внезапного прорыва ВС РФ на Славянск, что было бы катастрофой для украинских частей в зоне ООС.

На востоке происходит тотальное наступление ВС РФ

8-я общевойсковая армия на Рубежно-Северодонецком направлении пошли в атаку утром 4 апреля. Атаке предшествовали массированные удары авиации и артиллерии. После этого 6-й мотострелковый полк атаковал по направлению на Северодонецк с востока. Их удалось остановить в районе Метелкино и/или Вороновой.

[ + – ] Направление атаки ВС РФ на Северодонецк

Однако более опасно наступление РФ с северо-запада. Враг захватил Белогоровку.

[ + – ] Купер сообщает о захвате Белогоровки

При подобных обстоятельствах 4-я мотострелковая бригада прорвала оборону 24-й механизированной бригады ВСУ, захватив железнодорожное депо в центре Попасной.

[ + – ] Карта контроля Попасной

Это может говорить о том, что войска РФ нанесли серьезный урон ВСУ, которые держали район.

Войска РФ несут серьезные потери в Мариуполе

Как пишет Купер, из осажденного города становится все труднее получать новости. Точно известно, что ВС РФ продолжает атаковать город авиацией и артиллерией. Войска атакуют с Левого берега на запад. 8-я общевойсковая армия предпринимает определенные действия, но никаких существенных изменений в ситуации не замечено.

Армия оккупанта несет серьезные потери. Вся 810-я бригада морской пехоты (382-й, 557-й батальоны морпехов, 542-й воздушно-десантный разведбат) похоже, что выведена из строя. Бригада потерла своего командира — полковника Алексея Шарова, его заменили полковником Владимиром Криволаповым, которого также уничтожили. Всего они имеют до 300 убитых и раненых.

На смену ему пришли БТГ из состава 40-й бригады морской пехоты и, возможно, 336-й бригады морской пехоты: по крайней мере известно, что первая уже понесла несколько потерь в Украине, но неизвестно где именно.

Задействования соединений морпехов до последнего полка и батальона говорит о том, что вопрос высадки морского десанта в районе Одессы отпал сам по себе.

Украинские военные усиливают давление на Херсон

БТГ из 49-я общевойсковой армии РФ в составе 34-й бригады, 56-й батальона ВДВ ведут бои за Александровку. Противостояние длится уже два дня.

[ + – ] Бои за Александровку идут уже 2 день

ВСУ наступают по направлению на Белозерку и Томину Балку.

[ + – ] Наступление ВСУ на Херсон

Также ВСУ усиливает давление со стороны Чернобаивки и Зеленовки. Там идут тяжелые бои.

[ + – ] Примерные направления атаки ВСУ

Поэтому ВС РФ отправляет подкрепление из Севастополя. Колонна из около 70 автомашин двигалась из города в северном направлении.

На север от Херсона 11-я бригада ВДВ и 126-я бригада морпехов ВС РФ все еще удерживают рубежи между Владимировкой и Днепром.

[ + – ] Позиции, которые удерживают ВС РФ

Напомним, по словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, бои за Херсон идут в 20 км от областного центра.