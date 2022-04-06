Тотальний наступ РФ у зоні ООС та атака ЗСУ на Херсон із трьох сторін — розбір військового аналітика

Військовий експерт Том Купер відзначає важкі бої біля Сєверодонецька, Попасної та Лисичанська. А також просування ЗСУ на півдні країни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Австрійський військовий аналітик Том Купер опублікував аналіз подій бойових дій в Україні за 4-5 квітня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Війна в Україні — основний стан справ

На 40-й день російського вторгнення, на півночі України відбулася знаменна подія — всі російські війська відійшли до Білорусі. 41-а загальновійськова армія та 2-а загальновійськова армія вийшли з України ще надвечір 3 квітня.

Українські військові займаються зачисткою лісів уздовж кордонів від розкиданих російських військ та кинутої техніки. А місцева влада працює над відновленням сполучення, зокрема була відновлена залізниця на Тростянець.

Як зазначає Купер, більшість російських підрозділів, які були на північний захід від Києва, перебувають у дуже поганій формі. Наприклад, батально-тактична група (БТГ) 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока зазнала серйозних втрат.

50 убитих

110 поранених

220 відмовилися воювати

126-а бригада морпіхів — понад 400 убитих, поранених та зниклих безвісти. Незважаючи на це російська влада привласнила їм почесні звання "Гвардійська" 28 березня.

Том Купер очікує, що до наступного написання аналізу на сході України вже будуть йти важкі бої.

Вторгнення РФ в Україну — ситуація на північному сході

У Харківській області 6-а загальновійськова армія, як пише аналітик, знаходиться в процесі "збирання своїх пошарпаних частин та поповнення втрат резервістами". Сам Харків, як і раніше, знаходиться під артилерійськими та авіаударами. Ситуація на фронті довкола стабільна.

На даний момент невідоме місцезнаходження 92-ї бригади ЗСУ, що "завжди є поганою ознакою для 6-ї армії РФ". Проте достеменно відомо, що у той район надіслали підкріплення для 17-ї танкової бригади.

Ситуація на південному сході Харківщини є набагато гарячішою.

За останні чотири дні російські кинули майже всі БТГ 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії в район Ізюму. У цьому районі зосереджено угруповання РФ:

144-а мотострілецька дивізія

елементи 2-ї, 3-ї, 4-ї мотострілецьких дивізій

2-3 БТГ 47-ї загальновійськової армії

1 БТГ 61-ї бригади морської піхоти (у Балаклії)

2 БТГ зі складу 106 повітряно-десантної дивізії

Загалом у районі Ізюму зосереджено близько 12-15 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ.

Нижче на південь від Ізюму ЗС РФ намагаються розширити свій прорив: на 4 квітня вони захопили Протопопівку, Петровське та Бражківку.

[ + – ] Захоплені н.п. навколо Ізюму

Разом з тим, незрозуміла ситуація із Сулигівкою, що поряд із Бражківкою. Вказується, що туди намагалися увійти до ЗС РФ, але натрапили на танки ЗСУ (ймовірно, 17-ї бригади). Українська армія заявила про віддзеркалення нападу, а РФ — про взяття села.

95-а бригада влаштовує засідки

Російські війська атакували у напрямку Довгенького. У бій йшла 237 танкова бригада по трасі М-03. Це на захід від Святогірська, де стоїть 95-а бригада ДШВ ЗСУ.

[ + – ] Довгеньке на карті

Заявляється, що українські десантники атакували 237-у бригаду із засідки, завдавши їй великої шкоди. Як пише Купер, це дуже ймовірно, враховуючи великі ліси навколо Святогірська та добрий бойовий дух українських десантників. Найімовірніше, бійці зможуть там утриматися. На підтвердження цього було опубліковано відео удару зі "Стугни-П" по вертольоту Ка-52.

Купер проте попереджає, що треба мати на увазі, що 17-та танкова, 92-а механізована та 81-а десантно-штурмова бригади вже 40 днів бореться у напружених боях. Незважаючи на високий бойовий дух, якщо всі ці частини не будуть значно посилені, залишається загроза раптового прориву ЗС РФ на Слов'янськ, що було б катастрофою для українських частин у зоні ООС.

На сході відбувається тотальний наступ ЗС РФ

8-а загальновійськова армія на Рубіжно-Сєвєродонецькому напрямку пішла в атаку вранці 4 квітня. Атаці передували масовані удари авіації та артилерії. Після цього 6-й мотострілецький полк атакував у напрямку на Сєвєродонецьк зі сходу. Їх вдалося зупинити в районі Метьолкіного та/або Воронового.

[ + – ] Напрям атаки ЗС РФ на Сєвєродонецьк

Проте найбільш небезпечний наступ РФ із північного заходу. Ворог захопив Білогорівку.

[ + – ] Купер повідомляє про захоплення Білогорівки

За подібних обставин 4-а мотострілецька бригада прорвала оборону 24-ї механізованої бригади ЗСУ, захопивши залізничне депо у центрі Попасної.

[ + – ] Карта контролю Попасної

Це може говорити про те, що війська РФ завдали серйозної шкоди ЗСУ, які тримали район.

Війська РФ зазнають серйозних втрат у Маріуполі

Як пише Купер, із обложеного міста стає все важче отримувати новини. Достеменно відомо, що ЗС РФ продовжує атакувати місто авіацією та артилерією. Війська атакують із Лівого берега на захід. 8-а загальновійськова армія робить певні події, але жодних істотних змін у ситуації не помічено.

Армія окупанта зазнає серйозних втрат. Вся 810-а бригада морської піхоти (382-й, 557-й батальйони морпіхів, 542-й повітряно-десантний розвідбат) схоже, що виведено з ладу. Бригада втратила свого командира — полковника Олексія Шарова, його замінили на полковника Володимира Криволапова, якого також знищили. Усього вони мають до 300 убитих та поранених.

На зміну йому прийшли БТГ зі складу 40-ї бригади морської піхоти і, можливо, 336-ї бригади морської піхоти: принаймні відомо, що перша вже зазнала кількох втрат в Україні, але невідомо де саме.

Залучення з'єднань морпіхів до останнього полку та батальйону говорить про те, що питання висадки морського десанту в районі Одеси відпало саме по собі.

Українські військові посилюють тиск на Херсон

БТГ із 49-ї загальновійськової армії РФ у складі 34-ї бригади, 56-го батальйону ВДВ ведуть бої за Олександрівку. Протистояння триває вже два дні.

[ + – ] Бої за Олександрівку точаться вже 2 день

ЗСУ наступають у напрямку на Білозерку і Томину Балку.

[ + – ] Наступ ЗСУ на Херсон

Також ЗСУ посилює тиск з боку Чорнобаївки та Зеленівки. Там точаться важкі бої.

[ + – ] Зразки напрямків атаки ЗСУ

Тому ЗС РФ відправляє підкріплення із Севастополя. Колона з близько 70 автомобілів рухалася з міста у північному напрямку.

На північ від Херсона 11-а бригада ВДВ та 126-а бригада морпіхів ЗС РФ все ще утримують межі між Володимирівкою та Дніпром.

[ + – ] Позиції, що утримують ЗС РФ

Нагадаємо, за словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, бої за Херсон йдуть за 20 км від обласного центру.