Солдаты ВС РФ массово отказываются воевать в Украине, — Генштаб ВСУ

Морально-психологическое состояние оккупантов, как отмечает ведомство, очень низкое, из-за чего военное командование РФ занимается вербовкой граждан, которые уволились со службы после 2012 года.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военнослужащие, которые дислоцируются в приграничных с Украиной регионах, массово отказываются участвовать в боевых действиях на территории нашей страны. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным командования, ВС РФ продолжают активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

Все усилия, как отмечают в Генштабе, оккупанты направляют на подготовку к попытке захвата всей территории Донбасса. На Слобожанском направлении продолжается блокада Харькова, который ежедевно обстреливают из артиллерии и авиации.

На Донецком направлении ВС РФ стреляют по Попасной и пытаются возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Оккупанты также пытались прорвать оборону возле Новотошковского, но безуспешно. Продолжается принудительное вывоз гражданских из Мариуполя на оккупированные территории Донетчины.

На Южнобужском направлении захватчики занимаются возобновлением боеспособности своих подразделений. На оккупированных территориях Херсонской области ВС РФ проводят фильтрационные мероприятия среди местного населения.

Часть подразделений оккупационной армии, которых вывели с территории Украины, в данный момент дислоцируются в приграничных регионах. По данным Генштаба, военнослужащие РФ массово отказываются участвовать в боевых действиях на территории нашей страны — морально-психологическое состояние личного состава низкое. Для возобновления боеспособности российские комиссариаты активизировали вербовку граждан, которые были уволены со службы после 2012 года и тех, кто имеет специальности водителя, разведчика и механика. ВС РФ также активно проводят агитационную работу на территории непризнанного Приднестровья.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток Воздушные силы ВСУ уничтожили крылату ракету, БПЛА и боевой самолет, а также продолжили наносить авиаудары по месту скопления техники и личного состава ВС РФ.

[ + – ] Солдаты ВС РФ массово отказываются воевать в Украине

Напомним, 6 апреля Генштаб ВСУ сообщил об освобождении населенного пункта Осокоровка в Херсонской области. По данным ведомства, контратаки украинских военнослужащих имеют успехи, а подразделения армии Украины приближаются к оккупированному областному центру.

Также сообщалось, что ВС РФ для геноцида украинцев в Киевской области применяли весь арсенал вооружения.