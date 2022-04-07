Солдати ЗС РФ масово відмовляються воювати в Україні, — Генштаб ЗСУ

Морально-психологічний стан окупантів, як зазначає відомство, дуже низький, через що військове командування РФ займається вербуванням громадян, які звільнилися зі служби після 2012 року.

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Російські військовослужбовці, які дислокуються у прикордонних з Україною регіонах, масово відмовляються брати участь у бойових діях на території нашої країни. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За даними командування, ЗС РФ продовжують активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямах.

Усі зусилля, як зазначають у Генштабі, окупанти спрямовують на підготовку до спроб захоплення всієї території Донбасу. На Слобожанському напрямку триває блокада Харкова, який щоденно обстрілюють з артилерії та авіації.

На Донецькому напрямку ЗС РФ стріляють по Попасній і намагаються відновити наступ на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку. Окупанти також намагалися прорвати оборону біля Новотошківського, але безуспішно. Триває примусове вивезення цивільних із Маріуполя на окуповані території Донеччини.

На Південнобузькому напрямі загарбники займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів. На окупованих територіях Херсонської області ЗС РФ проводять фільтраційні заходи серед місцевого населення.

Частина підрозділів окупаційної армії, яких вивели з території України, наразі дислокуються у прикордонних регіонах. За даними Генштабу, військовослужбовці РФ масово відмовляються брати участь у бойових діях у нашій країні — морально-психологічний стан особового складу низький. Для відновлення боєздатності російські комісаріати активізували вербування громадян, яких було звільнено зі служби після 2012 року та тих, хто має спеціальності водія, розвідника та механіка. ЗС РФ також активно проводять агітаційну роботу біля невизнаного Придністров'я.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби Повітряні сили ЗСУ знищили крилату ракету, БПЛА та бойовий літак, а також продовжили завдавати авіаударів за місцем скупчення техніки та особового складу ЗС РФ.

[ + – ] Солдати ЗС РФ масово відмовляються воювати в Україні

Нагадаємо, 6 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення населеного пункту Осокорівка у Херсонській області. За даними відомства, контратаки українських військовослужбовців мають успіхи, а підрозділи армії України наближаються до окупованого обласного центру.

Також повідомлялося, що ЗС РФ для геноциду українців у Київській області застосовували весь арсенал озброєння.