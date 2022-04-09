Во Львовской области разрабатывают систему для выявления ракет на низких высотах

С 24 февраля 2022 года по региону нанесли несколько ракетных ударов со стороны Черного моря и Беларуси.

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Во Львовской области военные и айтишники разрабатывают систему, которая сможет выявлять опасные объекты, летящие на низких высотах. Об этом руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал в интервью Фокусу.

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"Чтобы понимать лучше откуда, мы разрабатываем систему наблюдательных постов – датчики будут помогать воздушному командованию отмечать летящие в направлении Львова цели. Территориальной обороной Львовской области, совместно с Воздушным командованием "Запад", и ребятами, занимающимися информатизацией, продумана система из четырех рубежей – она позволяет выявить полет на низких высотах", – поделился он.

Максим Козицкий добавил, что в регионе также создают специальные чат-боты, где зарегистрированные пользователи могут сообщать о своих наблюдениях: что летит в нашу сторону. Информация будет анализироваться и передается для соответствующей реакции на эти цели.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также рассказал Фокусу, был ли удар по Яворовскому полигону предупреждением для НАТО. По его словам, жители соседней Польши не могут чувствовать себя в безопасности, пока ракеты взрываются в 20 километрах от границы.

26 марта российские войска нанесли два ракетных удара по Львову. Взрывы не повредили жилые дома или объекты инфраструктуры города, однако пострадали пять человек.

Максим Козицкий рассказал, как во Львовской области изымают имущество, принадлежащее России и ее гражданам, и передают на нужды армии. Местные власти уже передали железнодорожные вагоны, но для конфискации бизнеса представителей страны-агрессора необходимо разрешение Верховной Рады или СНБО.