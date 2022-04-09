На Львівщині розробляють систему для виявлення ракет на низьких висотах

З 24 лютого 2022 року по регіону завдали кілька ракетних ударів з боку Чорного моря та Білорусі.

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У Львівській області військові та айтішники розробляють систему, яка зможе виявляти небезпечні об'єкти, що летять на низьких висотах. Про це керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів в інтерв'ю Фокусу.

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"Щоб розуміти краще звідки, ми розробляємо систему спостережних постів — датчики допомагатимуть повітряному командуванню відзначати цілі, що летять у напрямку Львова. Територіальна оборона Львівської області, спільно з Повітряним командуванням "Захід", і хлопцями, що займаються інформатизацією, продумали систему з чотирьох рубежів — вона дає можливість виявити політ на низьких висотах", — поділився він.

Максим Козицький додав, що в регіоні також створюють спеціальні чат-боти, де зареєстровані користувачі можуть повідомляти про свої спостереження: що летить у нашу сторону. Інформацію аналізуватимуть та передаватимуть для відповідної реакції на ці цілі.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також розповів Фокусу, чи був удар по Яворівському полігону попередженням для НАТО. За його словами, жителі сусідньої Польщі не можуть почуватися в безпеці, поки ракети вибухають за 20 кілометрів від кордону.

26 березня російські війська завдали двох ракетних ударів по Львову. Вибухи не пошкодили житлові будинки чи об'єкти інфраструктури міста, проте постраждало п'ятеро людей.

Максим Козицький розповів, як у Львівській області вилучають майно, що належить Росії та її громадянам, та передають на потреби армії. Місцева влада вже передала залізничні вагони, але для конфіскації бізнесу представників країни-агресора необхідний дозвіл Верховної Ради або РНБО.