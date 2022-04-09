Наемники РФ дезертировали из Припяти после того, как их сослуживец получил облучение, — Bellingcat

По информации расследователей, специально для войны с Украиной Москва создала новую ЧВК, в которую входили около 200 человек. Дезертировать оккупанты решили, когда один из их сослуживцев попал в больницу, а "счетчик Гейгера" чуть не сломался.

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Во время оккупации российскими войсками территорий Киевской области в домах Припяти были размещены 200 наемников новосозданной частной военной компании, которые, в результате, вероятно, получили дозу радиоактивного облучения. Один из бойцов с соответствующими признаками был госпитализирован в белорусской больнице. Об этом со ссылкой на источник в ЧВК "Вагнер" в своем Twitter сообщил главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

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По словам журналиста, около двух недель назад его источник среди "вагнеровцев" сообщил о "спешно созданной новой ЧВК", которая принадлежала зятю генерала Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ. Формирование, как утверждает Грозев, было создано, чтобы "получить кусок денежного пирога во время войны".

"В Припяти дислоцировалась часть численностью около 200 человек. Они (российское военное руководство) разместили их в старых списанных многоквартирных домах, по-видимому, не подозревая о рисках", — сообщил журналист.

Расследователь добавил, что через пару дней после размещения наемников в Припяти один из них оказался в больнице на территории Беларуси — "счетчик Гейгера (прибор, измеряющий уровень радиационного излучения) чуть не сломался". Грозев также рассказал, что остальные бойцы ЧВК, узнав об этом, "в панике дезертировали" и Министерство обороны РФ было вынуждено их искать.

"Когда я поделился этим с украинским журналистом, он пошутил: "Значит, нам не нужны приборы ночного видения, чтобы найти их, потому что они естественным образом светятся зеленым", — резюмировал Грозев.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал видео, которое подтвердило предположения о том, что военнослужащие РФ, находившиеся в Чернобыльской зоне отчуждения, рыли окопы в непосредственной близости "Рыжего леса". Во время катастрофы на ЧАЭС именно этот район принял на себя первый мощный радиоактивный удар.

По словам главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, 30 марта в центр радиационной медицины и экологии человека в белорусском Гомеле привезли российских солдат с подозрением на облучение.