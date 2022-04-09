Найманці РФ дезертували з Прип'яті після того, як їхній товариш по службі отримав опромінення, — Bellingcat

За інформацією розслідувачів, спеціально для війни з Україною Москва створила нову ПВК, до якої входило близько 200 осіб. Дезертирувати окупанти вирішили, коли один із їхніх товаришів по службі потрапив у лікарню, а лічильник Гейгера мало не зламався.

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Під час окупації російськими військами територій Київської області в будинках Прип'яті було розміщено 200 найманців новоствореної приватної військової компанії, які, ймовірно, отримали дозу радіоактивного опромінення. Один із бійців з відповідними ознаками був госпіталізований у білоруську лікарню. Про це з посиланням на джерело в ПВК "Вагнер" у своєму Twitter повідомив головний розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев.

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За словами журналіста, близько двох тижнів тому його джерело серед "вагнерівців" повідомило про "нашвидкуруч створену нову ПВК", яка належала зятю генерала Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ. Формування, як стверджує Грозев, було створено, щоб "отримати шматок грошового пирога під час війни".

"У Прип'яті дислокувалася частина чисельністю близько 200 осіб. Вони (російське військове керівництво) розмістили їх у старих списаних багатоквартирних будинках, мабуть, не підозрюючи про ризики", — повідомив журналіст.

Розслідувач додав, що за кілька днів після розміщення найманців у Прип'яті один із них опинився в лікарні на території Білорусі — "лічильник Гейгера (прилад, який вимірює рівень радіаційного випромінювання) мало не зламався". Грозев також розповів, що решта бійців ПВК, дізнавшись про це, "в паніці дезертували", і Міністерство оборони РФ було змушене їх шукати.

"Коли я поділився цим із українським журналістом, він пожартував: "Отже, нам не потрібні прилади нічного бачення, щоб знайти їх, бо вони природно світяться зеленим", — резюмував Грозев.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України показав відео, яке підтвердило припущення про те, що військовослужбовці РФ, які перебували в Чорнобильській зоні відчуження, рили окопи поблизу "Рудого лісу". Під час катастрофи на ЧАЕС саме цей район взяв на себе перший потужний радіоактивний удар.

За словами голови Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, 30 березня до центру радіаційної медицини та екології людини в білоруському Гомелі привезли російських солдатів із підозрою на опромінення.