Бойцы ССО ликвидировали подразделение из Чечни вместе с командиром (фото)

Как отмечает Командование ССО, многие из убитых российских военных принимали участие на войне в Сирии.

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Украинские военные из состава Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали подразделение ВС РФ из Чечни. Об этом сообщает Командование в Facebook.

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Российских военных из 1-й батальонно-тактической группы 7-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа ликвидировали украинские военные.

[ + – ] Военный билет российского солдата

Указывается, что пункт дислокации подразделения находится в Чечне, в городе Шали. Военные уничтожили БМП-3 врага, а также командира батальонно-тактической группы. Из всего экипажа выжил только сержант Магомедов. Его нашли украинские военные.

[ + – ] Военный билет российского солдата

"Эта куча их изуродованных тел — только часть батальонно-тактической группы, которую воины Сил обороны Украины ликвидировали во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области", — подчеркивают в ССО.

[ + – ] Военный билет российского солдата

Также в Командовании обращают внимание на то, что в составе подразделения многие участники войны и массовых убийств мирного населения Сирии. Слаженные действия сил обороны позволили выполнить задачу.

Напомним, бойцы ССО захватили части ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М1", которые остались полностью функциональными.

6 апреля десант ВСУ уничтожил подразделение РЭБ и охрану спецназа Генштаба РФ.