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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Бійці ССО ліквідували підрозділ разом із командиром із Чечні (фото)

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спецоперація ссо
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України | Знищений БМП-3

Як зазначає Командування ССО, багато хто з убитих російських військових брав участь у війні в Сирії.

Українські військові зі складу Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували підрозділ ЗС РФ із Чечні. Про це повідомляє Командування у Facebook.

Російських військових із 1-ї батальйонно-тактичної групи 7-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії Південного військового округу ліквідували українські військові.

Військовий квиток російського солдата
Військовий квиток російського солдата

Вказується, що пункт дислокації підрозділу розташований у Чечні, у місті Шалі. Військові знищили БМП-3 ворога та командира батальйонно-тактичної групи. З усього екіпажу вижив лише сержант Магомедов. Його знайшли українські військові.

ссо ліквідували вс рф
Військовий квиток російського солдата

"Ця купа їхніх понівечених тіл — лише частина батальйонно-тактичної групи, яку воїни Сил оборони України ліквідували під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області", — наголошують у ССО.

ліквідація ЗС РФ
Військовий квиток російського солдата

Також у Командуванні звертають увагу на те, що в складі підрозділу багато учасників війни та масових убивств мирного населення Сирії. Злагоджені дії сил оборони дозволили виконати завдання.

Нагадаємо, бійці ССО захопили частини ЗРК "Бук-М2" і "Бук-М1", які залишилися повністю функціональними.

6 квітня десант ЗСУ знищив підрозділ РЕБ і охорону спецназу Генштабу РФ.