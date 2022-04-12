"Аэроразведка" показала уничтожение вражеского танка из ПТРК NLAW от первого лица (видео)

Сперва дрон обнаружил вражескую технику, после чего украинский военный смог уничтожить танк из ПТРК.

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Боевое подразделение "Аэроразведка" Вооруженных сил Украины опубликовало видео уничтожения танка ВС РФ из британского противотанкового ракетного комплекса NLAW.

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Особенность видео в том, что сперва вражескую технику находят дроном. Затем показывается работа оператора ПТРК от первого лица, после чего фиксируется уничтожение танка дроном.

"Украинцы помогают нам с дронами. Запад — с NLAWами. Благодаря этому Аэроразведка и бойцы ВСУ организовывают поджарку орков и уничтожение их техники", — указывают в подписи к видео.

NLAW предназначен для поражения любой бронированной или обычной техники, вооружений и даже вертолетов врага. Основные характеристики NLAW:

Дальность стрельбы — от 20 до 800 метров

Вес — 12,5 кг

Время наводки — до 5 секунд

Калибр — 150 мм

Способен пробить до 500 мм брони

Напомним, 11 апреля полк "Азов" уничтожил стоянку техники ВС РФ в Мариуполе. Вражеская бронетехника находилась внутри жилой застройки. Также в этот же день стало известно о ликвидации начальника артразведки 49-й армии РФ подполковника Савинова.