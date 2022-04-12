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Военный Фокус Российско-украинская война

"Аэроразведка" показала уничтожение вражеского танка из ПТРК NLAW от первого лица (видео)

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танк рф
Фото: скриншот | Момент стрельбы по танку

Сперва дрон обнаружил вражескую технику, после чего украинский военный смог уничтожить танк из ПТРК.

Боевое подразделение "Аэроразведка" Вооруженных сил Украины опубликовало видео уничтожения танка ВС РФ из британского противотанкового ракетного комплекса NLAW.

Особенность видео в том, что сперва вражескую технику находят дроном. Затем показывается работа оператора ПТРК от первого лица, после чего фиксируется уничтожение танка дроном.

"Украинцы помогают нам с дронами. Запад — с NLAWами. Благодаря этому Аэроразведка и бойцы ВСУ организовывают поджарку орков и уничтожение их техники", — указывают в подписи к видео.

NLAW предназначен для поражения любой бронированной или обычной техники, вооружений и даже вертолетов врага. Основные характеристики NLAW:

  • Дальность стрельбы — от 20 до 800 метров
  • Вес — 12,5 кг
  • Время наводки — до 5 секунд
  • Калибр — 150 мм
  • Способен пробить до 500 мм брони

Напомним, 11 апреля полк "Азов" уничтожил стоянку техники ВС РФ в Мариуполе. Вражеская бронетехника находилась внутри жилой застройки. Также в этот же день стало известно о ликвидации начальника артразведки 49-й армии РФ подполковника Савинова.