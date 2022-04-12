"Аеророзвідка" показала знищення ворожого танка з ПТРК NLAW від першої особи (відео)

Спершу дрон виявив ворожу техніку, після чого український військовий зміг знищити танк із ПТРК.

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Бойовий підрозділ "Аеророзвідка" Збройних Сил України опублікував відео знищення танка ЗС РФ із британського протитанкового ракетного комплексу NLAW.

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Особливість відео в тому, що спочатку ворожу техніку знаходять дроном. Потім показують роботу оператора ПТРК від першої особи, після чого фіксують знищення танка дроном.

"Українці допомагають нам із дронами. Захід — з NLAWами. Завдяки цьому Аеророзвідка та бійці ЗСУ організовують піджарку орків та знищення їхньої техніки", — зазначають у підписі до відео.

NLAW призначений для ураження будь-якої броньованої або звичайної техніки, озброєнь та навіть вертольотів ворога. Основні характеристики NLAW:

Дальність стрільби — від 20 до 800 метрів

Вага — 12,5 кг

Час наведення — до 5 секунд

Калібр — 150 мм

Здатний пробити до 500 мм броні

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" знищив стоянку техніки ЗС РФ у Маріуполі. Ворожа бронетехніка була всередині житлової забудови. Також цього ж дня стало відомо про ліквідацію начальника артрозвідки 49-ї армії РФ підполковника Савінова.