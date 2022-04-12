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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Аеророзвідка" показала знищення ворожого танка з ПТРК NLAW від першої особи (відео)

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танк рф
Фото: скриншот | Момент стрільби по танку

Спершу дрон виявив ворожу техніку, після чого український військовий зміг знищити танк із ПТРК.

Бойовий підрозділ "Аеророзвідка" Збройних Сил України опублікував відео знищення танка ЗС РФ із британського протитанкового ракетного комплексу NLAW.

Особливість відео в тому, що спочатку ворожу техніку знаходять дроном. Потім показують роботу оператора ПТРК від першої особи, після чого фіксують знищення танка дроном.

"Українці допомагають нам із дронами. Захід — з NLAWами. Завдяки цьому Аеророзвідка та бійці ЗСУ організовують піджарку орків та знищення їхньої техніки", — зазначають у підписі до відео.

NLAW призначений для ураження будь-якої броньованої або звичайної техніки, озброєнь та навіть вертольотів ворога. Основні характеристики NLAW:

  • Дальність стрільби — від 20 до 800 метрів
  • Вага — 12,5 кг
  • Час наведення — до 5 секунд
  • Калібр — 150 мм
  • Здатний пробити до 500 мм броні

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" знищив стоянку техніки ЗС РФ у Маріуполі. Ворожа бронетехніка була всередині житлової забудови. Також цього ж дня стало відомо про ліквідацію начальника артрозвідки 49-ї армії РФ підполковника Савінова.