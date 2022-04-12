Химатака в Мариуполе: Арестович предупредил РФ о самых серьезных последствиях

Пострадавшие военные описывают симптомы отравления химоружием. По словам советника главы ОП, проверить вещество можно в специальной лаборатории, которой нет в Мариуполе.

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России грозят самые серьезные последствия, если будет доказано применение химического оружия в Мариуполе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии изданию Vesti.ua.

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По словам Арестовича, такое заявление прозвучало от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Пока еще нет подтверждений использования химоружия против защитников Мариуполя, заметил он.

[ + – ] Столтенберг ранее предупреждал о вероятности применения в Украине химического оружия

"Эту информацию надо перепроверять. А перепроверка затруднена расстоянием. Те, кто находится там, могут описать симптомы, но не могут описать вещество. Для этого нужна специальная лаборатория, которой в Мариуполе нет. Поэтому пока об этом статус следующий – информация, которую необходимо проверить", – продолжил советник.

"Железного кулака" на Донбассе не видно

Арестовича спросили, можно ли сказать, что битва за Донбасс уже началась и ВС РФ вводит постепенно свои подразделения.

"Битва идет шестой день. Россия вводит подразделения частями. Никакого "железного кулака" пока не видно", – заявил он.

Что касается военных из Беларуси, по мнению Арестовича, они сейчас не достаточно готовы участвовать в боевых действиях в Украине из-за низкого морально-психологического состояния.

[ + – ] Белорусские военные, по мнению Арестовича, не достаточно готовы участвовать в боевых действиях в Украине

"Вероятность того, что Кремль сможет надавить на президента Беларуси Александра Лукашенко, достаточно низкая. Полностью сбрасывать со счетов не будем. Но я думаю, что вероятность низкая", – резюмировал он.

Напомним, что 11 апреля полк "Азов" заявил о химической атаке войск РФ. Украинские военные заявили, что неизвестное вещество сбросили с беспилотника. Пострадавшие испытывали трудности с дыханием и вестибуло-атактический синдром.

Основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий позже уточнил, что химическую атаку произвели над заводом "Азовсталь", где держит оборону полк. Гражданские не пострадали, основной удар приняли на себя военные.

Фокус ранее писал, что известно о химической атаке в Мариуполе.