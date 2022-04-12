Хіматака в Маріуполі: Арестович попередив РФ про найсерйозніші наслідки

Постраждалі військові описують симптоми отруєння хімзброєю. За словами радника голови ОП, перевірити речовину можна у спеціальній лабораторії, якої немає у Маріуполі.

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Росії загрожують найсерйозніші наслідки, якщо буде доведено застосування хімічної зброї у Маріуполі. Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі виданню Vesti.ua.

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За словами Арестовича, така заява прозвучала від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Наразі немає підтверджень використання хімзброї проти захисників Маріуполя, зауважив він.

[ + – ] Столтенберг раніше попереджав про можливість застосування в Україні хімічної зброї

"Цю інформацію треба перевіряти ще раз. А повторна перевірка утруднена відстанню. Ті, хто знаходиться там, можуть описати симптоми, але не можуть описати речовину. Для цього потрібна спеціальна лабораторія, якої в Маріуполі немає. Тому поки що про це статус наступний — інформація, яку необхідно перевірити ", — продовжив радник.

"Залізного кулака" на Донбасі не видно

Арестовича запитали, чи можна сказати, що битва за Донбас уже почалася і ЗС РФ поступово вводить свої підрозділи.

"Битва триває шостий день. Росія вводить підрозділи частинами. Жодного "залізного кулака" поки не видно", — заявив він.

Щодо військових із Білорусі, на думку Арестовича, вони зараз не досить готові брати участь у бойових діях в Україні через низький морально-психологічний стан.

[ + – ] Білоруські військові, на думку Арестовича, мало готові брати участь у бойових діях в Україні

"Ймовірність того, що Кремль зможе натиснути на президента Білорусі Олександра Лукашенка, досить низька. Повністю скидати з рахунків не будемо. Але я думаю, що ймовірність низька", — резюмував він.

Нагадаємо, що 11 квітня полк "Азов" заявив про хімічну атаку військ РФ. Українські військові заявили, що невідому речовину скинули з безпілотника. Постраждалі відчували труднощі з диханням і вестибуло-атактичний синдром.

Засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький пізніше уточнив, що хімічну зброю застосували над заводом "Азовсталь", де тримає оборону полк. Цивільні не постраждали, основний удар прийняли на себе військові.

Фокус раніше писав, що відомо про хімічну атаку в Маріуполі.