Не только "Рыжий лес". Пограничники рассказали о новых приключениях ВС РФ в Чернобыле (видео)

Во время пребывания в Чернобыльской зоне оккупанты РФ проживали в брошенных в 1986 году домах и даже пытались сварить кашу из кофейных зерен.

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Пограничники обследовали территорию Чернобыльской зоны, где располагались российские войска и убедились, что оккупанты действительно хорошо закапывались в "Рыжем лесу", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Пограничники обратили внимание на несколько "забавных" моментов, которые заставили их задуматься об уровне умственного развития оккупантов.

Россияне жили в заброшенных еще в 1986 году домах.

Они устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.

Питались оккупанты не только сухпайками, но и награбленными продуктами. "Многие продукты орки, вероятно, впервые увидели в Украине, ведь они пытались сварить кашу из кофейных зерен", — отметили пограничники.

Как сообщал ранее Фокус, главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев выяснил, что наемники РФ дезертировали из Припяти после того, как их сослуживец получил облучение. "В Припяти дислоцировалась часть численностью около 200 человек. Они (российское военное руководство) разместили их в старых списанных многоквартирных домах, по-видимому, не подозревая о рисках", — сообщил журналист.

Через пару дней после размещения наемников в Припяти один из них оказался в больнице на территории Беларуси, по словам журналиста, "счетчик Гейгера (прибор, измеряющий уровень радиационного излучения) чуть не сломался". Грозев также рассказал, что остальные бойцы ЧВК, узнав об этом, "в панике дезертировали" и Министерство обороны РФ было вынуждено их искать.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал видео, которое подтвердило предположения о том, что военнослужащие РФ, находившиеся в Чернобыльской зоне отчуждения, рыли окопы в непосредственной близости "Рыжего леса". Во время катастрофы на ЧАЭС именно этот район принял на себя первый мощный радиоактивный удар.

По словам главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, 30 марта в центр радиационной медицины и экологии человека в белорусском Гомеле привезли российских солдат с подозрением на облучение.