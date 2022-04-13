Не лише "Рудий ліс". Прикордонники розповіли про нові пригоди ЗС РФ у Чорнобилі (відео)

Під час перебування в Чорнобильській зоні окупанти РФ проживали в покинутих у 1986 році будинках і навіть намагалися зварити кашу з кавових зерен.

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Прикордонники обстежили територію Чорнобильської зони, де розташовувалися російські війська та переконалися, що окупанти справді добре закопувалися у "Рудому лісі", повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прикордонники звернули увагу на кілька "кумедних" моментів, які змусили їх замислитись про рівень розумового розвитку окупантів.

Росіяни жили в покинутих ще в 1986 році будинках.

Вони влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території.

Харчувалися окупанти не лише сухпайками, а й награбованими продуктами. "Багато продуктів орки, ймовірно, вперше побачили в Україні, адже вони намагалися зварити кашу з кавових зерен", — зазначили прикордонники.

[ + – ] Прикордонники зняли відеоролик про побачене в Чорнобильській зоні

Як повідомляв раніше Фокус, головний розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв з'ясував, що найманці РФ дезертували з Прип'яті після того, як їхній товариш по службі отримав опромінення. "У Прип'яті дислокувалася частина чисельністю майже 200 осіб. Вони (російське військове керівництво) розмістили їх у старих списаних багатоквартирних будинках, мабуть, не підозрюючи про ризики", — повідомив журналіст.

За кілька днів після розміщення найманців у Прип'яті один із них опинився в лікарні на території Білорусі, за словами журналіста, "лічильник Гейгера (прилад, який вимірює рівень радіаційного випромінювання) мало не зламався". Грозєв також розповів, що решта бійців ПВК, дізнавшись про це, "в паніці дезертували" і Міністерство оборони РФ було змушене їх шукати.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України показав відео, яке підтвердило припущення про те, що військовослужбовці РФ, які перебували в Чорнобильській зоні відчуження, рили окопи поблизу "Рудого лісу". Під час катастрофи на ЧАЕС саме цей район взяв на себе перший потужний радіоактивний удар.

За словами голови Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, 30 березня до центру радіаційної медицини й екології людини у білоруському Гомелі привезли російських солдат із підозрою на опромінення.