ВСУ уничтожили 15 единиц техники врага за минувшие сутки, — Генштаб

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 8 атак противника. Военные РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по территории Украины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал утреннюю сводку боевых действий по состоянию на 51-е сутки обороны против российской агрессии. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Руководители Вооруженных Сил отмечают, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по территории Украины. Самой горячей точкой остаются Донецкая и Луганская области. За минувшие сутки военные Российской Федерации организовали там 8 атак, однако все они были отражены украинскими военнослужащими.

Отмечается, что в ходе боевых действий, ВСУ удалось уничтожить 15 единиц вражеской техники: четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машин пехоты и одну артилерийскую систему.

Также российские оккупанты активизировались на Южнобугском направлении, где возводят фортификационные укрепления, пополняют запасы боевой техники, боеприпасов и топливных материалов, а также ведет разведку при помощи беспилотников.

Ранее Фокус сообщал, что Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что крейсер "Москва" затонул в водах Черного моря. Командование вражеской армии уверяет, что судно повредил "пожар от детонации боезапаса". Корабль не смог вернуть равновесие и затонул во время шторма.

Также накануне капитан полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, что верит в деблокаду Мариуполя. Украинские военные в Мариуполе отражают атаки врага без перерыва почти 1200 часов. В городе каждый час убивают двух оккупантов. За это время, по словам одного из командиров, было убито около двух тысяч российских пехотинцев, уничтожено свыше 150 единиц вражеской техники.