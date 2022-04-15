ЗСУ знищили 15 одиниць техніки ворога за минулу добу, — Генштаб

На території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 8 атак супротивника. Військові РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по території України.

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Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував ранкове зведення бойових дій станом на 51-у добу оборони проти російської агресії. Про це повідомляється на сторінці відомства в соціальній мережі Facebook.

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Керівники Збройних Сил зазначають, що противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по території України. Найгарячішою точкою залишаються Донецька та Луганська області. Минулої доби військові Російської Федерації організували там 8 атак, проте всі вони були відбиті українськими військовослужбовцями.

Зазначається, що в ході бойових дій ЗСУ вдалося знищити 15 одиниць ворожої техніки: чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти й одну артилерійську систему.

Також російські окупанти активізувалися на Південнобузькому напрямку, де зводять фортифікаційні укріплення, поповнюють запаси бойової техніки, боєприпасів і паливних матеріалів, а також розвідують за допомогою безпілотників.

Раніше Фокус повідомляв, що Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило, що крейсер "Москва" затонув у водах Чорного моря. Командування ворожої армії запевняє, що судно пошкодила "пожежа від детонації боєзапасу". Корабель не зміг повернути рівновагу та затонув під час шторму.

Також напередодні капітан полку "Азов" Святослав Паламар розповів, що вірить у деблокаду Маріуполя. Українські військові в Маріуполі відбивають атаки ворога без перерви майже 1200 годин. У місті щогодини вбивають двох окупантів. За цей час, за словами одного з командирів, було вбито близько двох тисяч російських піхотинців, знищено понад 150 одиниць ворожої техніки.